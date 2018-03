Expectativas 2017: las proyecciones de los analistas sobre dólar, tasas y PBI

De cumplirse las proyecciones de varios de los principales analistas de la economía argentina, 2017 terminaría con una inflación minorista del 21,4 por ciento, un dólar a $ 17,95, una brecha mayor que la actual entre la tasa de referencia del Banco Central y la de los depósitos a plazo fijo, un ligero déficit comercial, un déficit fiscal superior al 4%, un crecimiento del PBI menor al 3% y un desempleo de alrededor del 7,5%.

Los datos surgen de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), que Cronista.com realiza cada mes entre varios centros de investigación económica, incluidos bancos, consultoras y universidades. Se trata, en todos esos casos, de la mediana de cada indicador (la línea que divide el universo de respuestas en dos partes iguales).

Siempre, un dato interesante es analizar la evolución de las respuestas, cómo la EMEC va "corrigiendo" las expectativas al alza o a la baja mes a mes. Y ese análisis muestra, por ejemplo, que, con respecto a los últimos meses, los expertos proyectan en abril para este año una menor devaluación y una menor inflación, pero con una tasa de pases más alta para diciembre y una brecha más amplia entre esta, la tasa Badlar y la de plazos fijos.

También aumenta la proyección de reservas, pese a que la encuesta de abril cerró antes de que el presidente del Central, Federico Sturzenegger, anunciara que la entidad comprará divisas para mejorar la relación de sus activos con respecto al PBI. Y aunque se recorta el déficit fiscal esperado y el desempleo, también lo hace la expectativa de crecimiento.

Dólar

En la EMEC de abril, la mediana de respuesta pronostica para fin de diciembre un dólar a $ 17,95, una cotización menor a las que proyectaban en enero ($ 18,81), febrero ($ 18,5) y marzo ($ 18,19).

La menor depreciación nominal del peso no es sólo para este año sino también para 2018: de los $ 21,45 por cada dólar proyectados en enero, la cotización esperada para diciembre del año que viene fue cayendo paulatinamente hasta alcanzar en la última encuesta los $ 20,35 (lo que implica hoy que en poco más de 20 meses el precio del dólar aumentaría poco menos de 30%.

Inflación

La inflación esperada por los analistas tanto para este año como para 2018 también es más baja en abril que en los meses previos, aunque todavía se ubica bastante por encima de la meta de entre el 12% y el 17% que se trazó el Banco Central.

Para este año, la mediana de respuestas de la última EMEC preanuncia un aumento del 21,4% en el IPC GBA del INDEC (contra el 22% de febrero y marzo y el 21% de enero), mientras que para el año que viene la inflación esperada es del 15% (contra el 15,5% de marzo y el 16% de enero y febrero).

Tasas

Pese a la corrección a la baja del precio nominal del dólar y la inflación, la tasa de referencia (centro del corredor de pases a 7 días) esperada para fin de año subió al 22% (viene subiendo paulatinamente desde el 19,88% proyectado en enero).

Los pronósticos a diciembre para la Badlar (depósitos a plazo de más de un millón de pesos) volvió al 18% de febrero (en marzo había sido del 17,25% y en enero, del 17,75%). Y los de la taza de plazos fijos a 30 días continuaron reduciéndose desde el 16,5% de enero para tocar el 15%.

Lo que implican esas "correcciones" en sentidos opuestos es que el mercado está pronosticando una ampliación de la brecha entre la tasa de referencia y las de los depósitos a plazo: en enero, la brecha esperada para diciembre era del 11% para la Badlar y del 17% para los plazos fijos, mientras que en abril la proyección es que a fin de año la tasa de pases sea un 19% mayor que la de la Badlar y un 32% más alta que la de los plazos fijos.

Reservas

Las expectativas sobre reservas merecen una suerte de llamada al pie: la encuesta cerró antes de que Sturzenegger hiciera pública su intención de comprar divisas para mejorar la relación entre activos del BCRA y PBI. Señalado este punto, desde principios de año los analistas vienen pronosticando que a fin de año las reservas serán menores que en este primer cuatrimestre (dada la sangría –como la el de este mes- por pagos de vencimientos de deuda).

De todos modos, las proyecciones para fin de año pasaron de u$s 43.700 millones en enero a u$s 46.000 millones en febrero, u$s 47.000 millones en marzo y u$s 48.029,5 en abril.

Tras el reciente anuncio del presidente del Banco Central, es esperable que esas proyecciones peguen un salto en la encuesta del mes que viene.

Comercio Exterior

Por segunda vez en el año, los pronósticos de los analistas vaticinan déficit comercial para 2017, con una corrección a la baja tanto para las divisas pagadas por importaciones -u$s 60.505 millones- como para las ingresadas por exportaciones –u$s 60.284,5 millones-.

Como la corrección fue mayor en los pronósticos de exportaciones que en los de compras al exterior, el pequeño superávit esperado para el año en marzo se transforma en abril en un déficit de u$s 220,5 millones (en febrero también preveían un déficit acotado).

Cuentas públicas

Los analistas siguen pronosticando que la AFIP recaudará durante todo 2017 algo más de $ 2,5 billones, en una proyección que viene subiendo a paso lento pero constante desde principios de año.

En cuanto al déficit fiscal primario, la mediana de respuestas augura un rojo del 4,2%, algo menor que el 4,5% pronosticado en marzo, el 4,4% de febrero y el 4,3% de enero.

PBI y desempleo

Para todo 2017, los expertos proyectaron en abril un crecimiento económico del 2,8%, más bajo que el 3% que preveían en febrero y marzo y también que el 2,85% que auguraban en enero.

En particular, concluido marzo, los cálculos sobre cómo dará el PBI del primer trimestre copn respecto al mismo período del año pasado se redujeron desde el 0,5% a 0. Esta semana, el informe de actividad de Orlando Ferreres reportó un crecimiento desestacionalizado del 0,8% en enero-marzo con respecto a octubre-noviembre (como ese trimestre ya había habido una suba, técnicamente el país salió de la recesión), pero una contracción del 1,1% en la comparación con el primer trimestre de 2016.

La proyección de crecimiento para 2018 regresó al 2,75% (el nivel previsto en la encuesta de febrero; la de marzo auguraba un 2,5%).

Por último, los analistas creen –siempre según la mediana de respuestas- que en el último trimestre del año el desempleo promediará el 7,5%, lo mismo que esperaban en marzo, pero menos que lo que auguraban en enero (8,2%) y febrero (8,3%).

Qué es el EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con un total de 31 preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la encuesta de abril respondieron: ABECEB; C&T ASESORES ECONÓMICOS; Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano; Centro de estudios económicos y sociales Scalabrini Ortiz; Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación; Ecolatina; Econométrica; Economía y Regiones S.A.; Econviews; Elypsis; Estudio Broda; Ficonomics; Fundación Capital; Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas; LCG SA; Libertad y Progreso; OJF & Asociados.