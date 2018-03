Macri anunciará mañana cambios en el impuesto a las Ganancias

El presidente Mauricio Macri anunciará mañana modificaciones en el Impuesto a las Ganancias en un acto en la Casa Rosada junto a dirigentes políticos y sindicales.



A una semana de la reunión con líderes de las CGT, el mandatario encabezará a las 10.00 un acto en el Salón Blanco de Balcarce 50 para anunciar cambios en el régimen de ese impuesto, indicó el Gobierno a través de un comunicado.



Sin embargo, no se brindaron más precisiones, por lo que se desconoce la nueva cifra, si se trata de un aumento del piso por decreto o el anuncio del envío de una ley para reformar las escalas de ese tributo.



Asimismo, la Casa Rosada indicó que el jefe de Estado estará acompañado por “dirigentes políticos y sindicales”, mientras que fuentes gremiales informaron a NA que el líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, presenciará el anuncio en la sede gubernamental, acompañado por dirigentes del sector del transporte como Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Pablo Brey (Aeronáuticos) y Roberto Coria (Grúas y Guincheros).



El pasado jueves Macri, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habían recibido en la Casa Rosada a los secretarios generales de las tres facciones de la CGT, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló; de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri; de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid; de UOCRA, Gerardo Martínez; y de UATRE, Gerónimo Venegas.



En aquella ocasión, los dirigentes sindicales le habían planteado al presidente la necesidad de actualizar el mínimo no imponible que rige Ganancias, así como también habían manifestado que la cifra debe ser “superior a 30 mil pesos”.



El ministro coordinador había afirmado que el bajo piso que el Gobierno anterior le impuso a los trabajadores para pagar ese tributo “es la expresión de un problema más grande que es la inflación”.



La última vez que se había elevado el mínimo no imponible fue en agosto de 2013, cuando la por entonces presidenta Cristina Kirchner había establecido que sólo serían afectados por el Impuesto a las Ganancias aquellos que percibieran salarios brutos a partir de 15 mil pesos.



Además de la firma de la actual exmandataria, la norma, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 1242/13, estaba rubricada por los entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y ministro de Economía, Hernán Lorenzino.