Expectativa en el Gobierno por el futuro gabinete de Bolsonaro

La Casa Rosada no se tomó al pie de la letra las declaraciones del futuro ministro de Hacienda brasileño, Paulo Guedes, quien aseguró que ni la Argentina ni el Mercosur serán "prioridad" para el ex militar Jair Bolsonaro. En otra muestra del optimismo de Cambiemos, en Balcarce 50 interpretaron que hay espacio para que el regionalismo se vuelque hacia una zona de libre comercio o libere a los países a sus anchas para firmar TLCs. En el Gobierno todavía no saben hasta que punto Bolsonaro se convertirá en un líder disruptivo o si se comprometerá con las reglas del multilateralismo.

Al día siguiente de que Macri llame al presidente electo de Brasil para felicitarlo, el economista Guedes definió que ni Argentina ni el Mercosur serán prioridad. "Hay que tomar en cuenta el contexto de sus declaraciones. Tenemos que esperar a que definan todo el gabinete para saber cuál será el rumbo", comentaron.

El triunfo de Bolsonaro era el tema del día entre los funcionarios que ayer asistieron a la entrega del Premio Exportar, que encabezó Macri, en Casa Rosada. El secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, no bajaba los brazos respecto al Mercosur. "Puede ser una buena oportunidad para Bolsonaro comenzar su gestión (asume en enero) sellando el acuerdo con la Unión Europea", comentó a este diario. El tratado de comercio birregional es una prioridad para Macri.

El canciller Jorge Faurie negó que con la llegada del ex militar se congelen las negociaciones. "Hay que esperar a que asuman, vean los números y que analicen si negociar desde el Mercosur no les dará más poder", comentó un alto funcionario a la salida del acto. Algo similar comentó Faurie: "dejemos ahora que quienes son ministros designados los vayamos conociendo por sus decisiones, fuera de la campaña". En cierto modo, el Gobierno adjudica las declaraciones más disruptivas al clima electoral.

Otro punto que querían relativizar en el Gobierno es que la asunción de Bolsonaro impacte en la relación comercial. "Hace años que somos deficitarios con Brasil", comentaban. Ahora bien, tras la depreciación del peso, el último informe del Indec sobre comercio exterior marcó el déficit más bajo de los últimos dos años: u$s 29 millones. El saldo comercial suele ser negativo cada mes en cerca de u$s 700 millones.

En Casa Rosada advierten que será decisión del actual presidente de Brasil, Michel Temer, la posibilidad de que venga con Bolsonaro a la cumbre del G20. Y prefieren no opinar sobre la posibilidad de que la primera gira del referente del Partido Social Liberal sea a Chile, Estados Unidos e Israel, y que Argentina quede afuera. "Vamos a esperar...", comentaron.

Todavía parecen expectantes en el Gobierno sobre cómo actuará Bolsonaro. El Gobierno mantiene su línea de defensa al sistema multilateral y pro-globalización. "Estamos interesados en el poder de la norma, y no la norma del poder", comentó ayer Faurie en el Congreso, ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Una definición que se diferencia de los discursos de Bolsonaro, quien al igual que Trump, promovió el "primero Brasil".