Expectativa en Gobierno por la definición de la OCDE sobre Argentina

La expectativa de que la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) invite a la Argentina a empezar el proceso para volverse miembro pleno entre hoy y mañana sigue en pie. "Hay tiempo hasta el jueves por la mañana, hora de París", sostuvo ayer una fuente oficial, en torno a la posibilidad de que este grupo de países formalice la invitación de adhesión.

La idea oficial era que, en el marco de la reunión ministerial de la OCDE, que empieza hoy en París y dura hasta mañana, en la que estarán presentes los cancilleres y ministros de Economía de los países miembro, la Argentina fuera invitada a empezar los pasos formales para volverse un miembro pleno. Con el presidente francés Emmanuel Macron como anfitrión, el escenario era casi ideal.

Sin embargo, el desencuentro en la Organización con sede en París sobre los países que, junto a la Argentina, serían invitados, llevó a que el Consejo de la OCDE aún no se expida sobre el tema de la ampliación. "La discusión en el seno del Consejo de la OCDE no es sobre Argentina, que tiene asegurado su ingreso por el apoyo unánime de todos sus miembros. La discusión es sobre quiénes son aquellos países que acompañarán a Argentina en un paquete de acceso. Todavía no hay acuerdo sobre el resto de los países y cuando ello ocurra Argentina podrá recibir la invitación", sostuvo ayer una fuente del Gobierno.

Además de la Argentina, también Brasil, Perú, Croacia, Rumania y Bulgaria serían invitados a empezar el proceso de adhesión. Según trascendió, el desencuentro en el seno de la OCDE es sobre ampliar la organización hacia Bulgaria. Así, la decisión sobre la Argentina queda trabada por el "paquete" de países del que forma parte.

Desde la OCDE tampoco descartaban que en el encuentro de hoy y mañana se tome alguna decisión. No obstante, si bien estaba planeado que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estuviera en París esta semana, el lunes se definió que no viajará. Sí estará el canciller argentino, Jorge Faurie, que tras una visita a Roma, llegará hoy por la tarde a París.

Las fuentes oficiales consultadas buscan enviar una doble señal sobre la invitación desde la OCDE: que hay optimismo por el respaldo que hay para el ingreso de Argentina, pero también que debe haber prudencia con cuándo se dará.

De no ocurrir entre hoy y mañana, podría ser en cualquier momento de este año, aseguran, dependiendo de que se logre un acuerdo sobre el resto de los países a invitar en esta ocasión.

El viernes pasado la OCDE anunció que, tras siete años en los que Colombia fue alineando sus políticas a los estándares de la organización, fue admitido como el miembro número 37.