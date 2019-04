Éxito o fracaso: ¿cómo les fue a otros planes lanzados por Macri?

Con el 4,7% de inflación de marzo del Indec, el gobierno de Mauricio Macri presentó hoy la versión Cambiemos de Precios Cuidados. No es la primera ni única vez que la Casa Rosada reacciona ante una crisis con el anuncio de un programa para apoyar a ciertos sectores.

A veces son reformulados. Sin ir más lejos, después del anuncio del IPC, ayer fue modificado el plan del Banco Central para contener el dólar, a través de su sistema de bandas de intervención que fue lanzado el pasado septiembre.

A contramano de cierta creencia, por faltantes de productos sí fueron multados algunos supermercados, si bien muchos de los primeros trámites habían sido iniciados durante el kirchnerismo y la sanción llegó mucho después. Como ya contó este diario, entre 2016 y mediados de 2018, el Gobierno recaudó $ 9,3 millones de las principales cadenas por incumplimientos de Precios Cuidados.

Tras un breve repaso: ¿cómo les fue a otros planes oficiales?

Devolución del IVA

Con un tope de $300, en julio de 2016, un decreto fijó la devolución del 15% del IVA a jubilados y beneficiacios de la AUH usando tarjeta de débito. Después de prorrogarlo, dos meses atrás el Gobierno lo finalizó para "concentrar sus esfuerzos en otras inciativas de inclusión financiera". Apenas 1,2 millones de un universo de 7,5 millones accedió al beneficio, según informó el ministerio de Hacienda.

Lejos del techo, el máximo de devolución promedio llegó a ser de $ 183 en diciembre de 2017 para jubilados. Antes de su cancelación, para diciembre pasado, revela un gráfico del informe 118 de Marcos Peña al Congreso, el monto mensual bajó a $ 28,17.

Norte y Sur

En abril de 2018, junto a los gobernadores, Macri relanzó el Plan Belgrano. Desde la unidad ejecutora ya alertaron meses atrás que con unos PPP golpeados por la crisis, este año podrían no llegar a cumplir un mandato macrista con u$s 16 mil millones de inversión en el norte del país.

Peor suerte se llevó su primo segundo del sur, el Proyect Patagonia, presentado en abril de 2017, no tiene recursos propios. "No se trata de un plan de obras ni una unidad ejecutora. Los proyectos en ejecución en la Patagonia son financiado con el presupuesto de cada uno de los ministerios correspondientes", informó Peña, días atrás al Congreso.

En el mismo informe, apenas detalló que "El gobierno nacional construyó en la provincia del Chubut, en los últimos tres años, 2.212 viviendas, todas proyectadas dentro del Plan Patagonia". Primero, no es un "Plan"; y segundo, las 374 de 2016 no deberían contarse ya que ese año aún no existía el Programa.

Sirios

Macri no sólo lanzó planes ante crisis domésticas: también internacionales. En 2016, desde Bruselas, para integrar al país con la Unión Europea, el mandatario ofreció ayuda humanitaria para los refugiados al reedefinir el Programa Siria: estimó que en su mandato vendrían unos 3000. Al febrero, según la información oficial, ingresaron al país unos 411, contando desde su creación en 2014.

A pesar de haber superado por poco el 10% de la promesa original, la Argentina es después de Canadá el país que más sirios recibió, acotaron fuentes oficiales, que justifican los números en la voluntad de los propios inmigrantes pero también de la sociedad civil, es decir las familias que se ofrecen a alojarlos.

Reforma política

"La reforma electoral no es negociable", proclamó Macri a fines de su primer año de mandato. Al final terminó negociando sus planes, cuando el paquete fue frenado en el Congreso. En las elecciones nacionales 2019 no habrá boleta única electrónica, ni tampoco de única de papel, como evaluaba de alternativa. Fue un parto legislativo que avanzara en el Senado el nuevo sistema de financiación de los partidos políticos y el fin de las colectoras fue sorpresivo por decreto, a pedido de María Eugenia Vidal.

Créditos hipotecarios

La promesa de campaña del millón de créditos hipotecarios también se quedará corta. Desde su asunción, Macri lanzó dos líneas de créditos ajustados a través de una Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), actualizada por la inflación. En un registro oficial con la evolución de créditos entregados por mes, puede verse que fue en marzo de 2018 cuando se llegó a un pico de 9.970 de altas, entre bancos estatales y privados. Desde entonces comenzaron a bajar, hasta llegar a 363 el último diciembre. En total, faltando menos de un año de mandato en la estadística, llegaron a ser poco más de 100 mil.

Antidespidos

Poco éxito tuvieron los dos planes antidespidos: primero el de 2016, luego del veto presidencial a una ley impulsada por la oposición, el llamado "acuerdo" que firmaron con empresarios no impidió las cesantías según denunciaron en su momento los gremios. Y en la segunda opotunidad, al no reglamentar un decreto del año pasado, ante amenazas de multas que al final no se llegaron a aplicar.