Ex funcionario K es el nuevo arrepentido de la causa de los Cuadernos

El 20 de noviembre fue detenido en Rosario y hoy trascendió que es el nuevo "arrepentido" en la causa de los Cuadernos K. Juan Manuel Campillo, ex secretario de Hacienda de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, se presentó el viernes ante el fiscal Carlos Stornelli para brindar detalles en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno.

Desde la fiscalía señalaron que la información que aportó Campillo fue "valiosa", si bien aún no detallaron el contenido de su declaración. Como en los anteriores casos de arrepentidos, como los empresarios, falta que el acuerdo sea homologado por el magistrado para validar su calidad de imputado-colaborador.

El currículum de Campillo también figura su puesto en la ex ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, organismo disuelto por Cristina Fernández de Kirchner). El ex funcionario fue acusado de supuestas maniobras de lavado de dinero en base a los dichos de arrepentida Elizabeth Ortiz Muñicoy, ex socia de Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario del matrimonio Kirchner, Daniel Muñoz.

Según la mujer, Campillo y su sobrino habrían viajado a Miami en 2016 para vender propiedades de Pochetti, tras la muerte de Muñoz, y enviar ese dinero a bancos europeos. Algunos de estos bienes, según declaró, habrían quedado a nombre del sobrino de Campillo, quien habría cobrado una comisión por encargarse de todas las operaciones de lavado de dinero, que se calcula superaron los u$s 70 millones.

Tras ser detenido, Campillo había afirmado: "No soy un valijero K".