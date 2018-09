Ex embajador de Obama, al frente de un buffet de abogados que llega al país

El ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet, se incorporó al staff del buffet de abogados internacional DLA Piper con el título de senior advisor para su flamante oficina en Buenos Aires, donde decidió converger con el estudio Cabanellas, Etchebarne & Kelly (CEK), al cual también quedó incorporado como socio.

A sus tareas de consejería en inversión y negocios para firmas globales e incluso para dependencias gubernamentales, el ex representante de Barack Obama, que supo ser recaudador de su campaña hacia la Casa Blanca, sumó un puesto estable tras llegar a un acuerdo con el global chairman de DLA Piper, Roger Meltzer, y el abogado Marcelo Etchebarne, que reside en Nueva York.

De visita para la inauguración de la oficina, Meltzer dijo a El Cronista que la Argentina es la última plaza pendiente en su expansión en la región, para lo cual aguardaron a estar "completamente seguros" de las reformas económicas del macrismo. "Hay profesionales que me preguntan qué estamos haciendo yendo a la Argentina, pero yo confío en que es una plaza con un riesgo manejable", reconoció Meltzer a este diario.

DLA Piper es una firma global especializada, entre otros rubros, en la asesoría y representación legal de fondos de inversión. Su desembarco coincide con la alta volatilidad que padece el mercado financiero desde mayo y las dudas -ahora despejadas tras acordar con el FMI- sobre la factibilidad del Gobierno de cumplir sus compromisos de deuda para el próximo año.

Tras su salida de la embajada en enero de 2017, Mamet se dedicó a ofrecer servicios de consultoría a firmas del tamaño de Disney, AT&T, Tesla y Amazon, como también a otras compañías locales, como Globant, cuya salida a cotización en la Bolsa de Nueva York fue mentoreada por DLA Piper.

Como publicó este diario en 2017, el demócrata se dedicó a asesorar a diversas oficinas del Gobierno, entre ellas la Agencia Argentina de Inversiones (Aaici) y los ministerios de Energía y Producción, y organizó recientemente la reciente visita del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a San Francisco y Silicon Valley con 15 empresas tecnológicas, a las cuales llevó a la oficina de DLA Piper para encontrar a fondos de inversión que detallaron cómo usan su capital ocioso.

"Cuando Marcelo (Etchebarne) y Roger (Meltzer) llegaron con el proyecto me resultó atractivo, porque si bien DLA Piper es un estudio jurídico, es también una firma de negocios en muchos aspectos. Eso me resultó sumamente atrayente para traer compañías e inversores hacia la Argentina, y ayudar a las compañías locales a expandirse. Para eso cuento con el pequeño ejército de 5000 hombres que tiene el buffet alrededor del mundo, lo que me ayudará a ser más efectivo".