Evalúan mejoras en los planes sociales por el deterioro de la situación

El impacto social de la crisis cambiaria, que desató la inflación y resintió la actividad económica, preocupa al Gobierno, que ya analiza mejoras en las prestaciones sociales, según coincidieron tres fuentes del Poder Ejecutivo. Los rumores se aceleraron ayer cuando el director Ejecutivo de ANSeS, Emilio Basavilbaso, se reunió al mediodía con el presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, Basavilbaso bajó el tono del encuentro: "No era el foco de la reunión; no hablamos de eso. En el gabinete de desarrollo humano, en semanas anteriores, se habló de acciones para que baje la pobreza. Pero no salió de proyectos e ideas y discusiones entre nosotros".

En paralelo, fuentes del Ejecutivo explicaron que están evaluando "varias alternativas" de medidas "anti-recesión". Una de ellas podría ser un aumento extraordinario de las AUH, más allá de la actualización por Ley. Pero también podría haber más cambios en asignaciones familiares. Este tipo de medidas es la que le reclamó la última semana a Macri la mesa de gobernadores radicales, como Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Gustavo Valdés. Por temor a una futura recesión, que reconoció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, este martes, desde la UCR exigieron a Nación que recaliente la economía.

"Estamos todos muy atentos a la situación social, que todavía no ha visto el coletazo de la crisis", admiten en el Gobierno. Otras dos fuentes conceden que Macri tiene en mente anunciar medidas de corte social, para alentar el consumo.

Como para aumentar las sospechas, la visita de Basavilbaso a la Casa Rosada fue al día siguiente de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunciara que adelantará una semana el pago del medio aguinaldo de junio para los empleados estatales de la provincia, aumentará 21,8% las asignaciones familiares y elevará 23% la jubilación mínima.

Vidal tomó la delantera con las medidas, pero estos pagos surgen de la caja de jubilaciones provincial. Pero para que ANSeS aumente el pago de las prestaciones sociales, deberá tomar recursos del presupuesto nacional.

De hecho, el acuerdo con el FMI contempla un plan de salvaguarda para permitir un gasto máximo adicional de $ 13.500 millones en 2018 y 0,2% del PBI en los años subsiguientes en "asignaciones universales de protección social", que incluyen Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Ayuda Escolar Anual.