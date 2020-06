Etchevehere, sobre la expropiación de Vicentin: "Es un ataque directo a la propiedad privada"

Luego de que el Gobierno anunció sus planes de hacer pie en Vicentin, varios referentes de las fuerzas políticas opositoras, ex funcionarios y especialistas del sector manifestaron su repudio a la iniciativa. Entre ellos, se destaca Luis Etchevehere, que además de haber sido presidente de la Sociedad Rural (SRA) durante cinco años, fue el ministro de Agroindustria durante la segunda mitad de la presidencia de Mauricio Macri.

En diálogo con El Cronista, el ex ministro manifestó su preocupación sobre las intenciones del gobierno de Alberto Fernández de intervenir la cerealera al señalar que se trata de un "atropello a la propiedad privada" que significa "una muy mala señal" para el sector privado y la inversión.

-¿Cómo considera la decisión del Gobierno de intervenir Vicentin?

- Lo veo una muy mala decisión por las cosas que significa desde el punto de vista institucional y de seguridad jurídica para la inversión. Desde el punto de vista institucional porque el Ejecutivo está pasando por encima del Congreso y de la Justicia, en el caso de Vicentin se convocó a un concurso de acreedores que todavía está en curso, por eso está mal que el Ejecutivo venga a hacer una intervención. Desde el lado del a seguridad jurídica, es un ataque directo, un atropello, a la propiedad privada que es la base del sistema capitalista. Si no se respeta la legitimidad del lucro, no hay inversión y no hay progreso.

-¿Qué consecuencias cree que puede haber?

-Este es un sector que tiene bien en claro los conceptos de seguridad jurídica, es una muy mala señal que abre la puerta a cualquier cosa. Está claro que salió de la voluntad del presidente y de la vicepresidente (Cristina Kirchner) y la decisión está a tiro de un decreto. Desde afuera están viendo que estamos retrocediendo con medidas como estas, propias de regímenes como Cuba o Venezuela. Entonces la inversión extranjera va a terminar decidiéndose por otros países de la región, como Uruguay, Chile, Brasil.

-¿Qué opina de las explicaciones del Gobierno?

-Lo que hay que hacer es ver lo que hace el Presidente y no ver lo que dice. Por más que la quiera adornar es un atropello. Apuntan como buen populismo pretender volver a instalar los medios de producción, quieren manejar los medios de producción. La discusión de fondo es populismo y capitalismo.

-¿Piensa que esto puede superar el test del Congreso?

- No debería. Los legisladores que fueran a votar a favor van a demostrar que están a favor del populismo.

-¿Cree opina de la visión que tiene el Gobierno sobre el sector agroindustrial?

- Esto desnuda el gran desconocimiento por parte del Ejecutivo de la idiosincrasia del productor agropecuario, el martes hubo una pueblada en el Municipio de Avellaneda en Santa Fe (sede central de la cerealera). El martes (en declaraciones radiales, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías) Kulfas insinuó que la agricultura y la ganadería son recursos naturales. Hay una gran indignación en todo el campo, los productores se preguntan en manos de quién están si el ministro del sector afirma que la producción de trigo, leche, fruta es un recurso natural. No hay manantiales de leche o yacimientos de soja. También habló despectivamente de la producción primaria, hay mucha más inversión y tecnología que en la industria. El concepto de valor agregado cambió. Si estas cosas son las que dice el ministro de Producción, no me imagino lo que serán sus políticas.

-¿Qué camino se debería tomar con Vicentín?

-Hay que dejar actuar a la Justicia, situaciones como estas ya están previstas en el Código Civil y Comercial para lograr una solución y una forma de pago que les permita a esos productores a los que no les pagó poder seguir trabajando. Nosotros defendemos la propiedad privada y la legitimidad del lucro, obviamente hay que pagar impuestos, pero en el marco de un sistema capitalista, sino no hay progreso.