Etchevehere aseguró que "el apoyo del campo al Gobierno sigue intacto"

A diez días de haber sufrido en carne propia el achique del gabinete, al pasar de ser de ministro a secretario de Gobierno de Agroindustria, y a pesar también del anuncio de la suba de retenciones a las exportaciones, Luis Etchevehere, sigue defendiendo a ultranzas la gestión y justificando las decisiones tomadas en pos del encarrilamiento de la Argentina.

En el marco del ciclo de conferencias "Cómo pienso a la Argentina" organizado por el Rotary Club de Buenos Aires ayer en el hotel Sheraton Libertador, el funcionario afirmó que "siempre en cada crisis hay una oportunidad" y que "con esta nueva realidad y el nuevo tipo de cambio se abre una oportunidad para exportar más alimentos al mundo". Consultado sobre la reacción del sector, señaló que "si bien al productor no le gusta, el apoyo al Gobierno sigue intacto".

"Nadie escapa la tormenta que estamos pasando. Hubo errores propios, sin duda, pero también sufrimos la peor sequía en 50 años y se complicaron las condiciones financieras internacionales que hizo que tuviéramos que tomar medidas antipáticas que no hubiéramos querido", remarcó Etchevehere.

El secretario de Agroindustria, área que ahora depende del Ministerio de Producción, insistió en que las retenciones son un mal impuesto, pero que es necesario en el actual contexto de escasez de financiamiento para poder equilibrar las cuentas en 2019 y poder lograr bajar la inflación y las tasas de interés.

Destacó que sean todos los sectores los que aporten en el actual escenario para que no sea, cómo en épocas pasadas, discriminatorio. Y en ese contexto, consideró que tampoco es justo que el campo sea el único que no pague. "La ley pareja no es rigurosa. Si hay que ponerle el hombro al país, que lo pongan todos", sostuvo. Remarcó también que el objetivo esta vez es diferente y que "ojalá se pueda cumplir".

"Es una gran oportunidad para seguir saliendo del populismo, pero el camino todavía está abierto", enfatizó Etchevehere, ante un salón lleno de empresarios socios del Rotary Club.

En diálogo con periodistas al término del almuerzo, el ex ministro reiteró que nunca pensó en renunciar, que ahora es el momento de demostrar para qué está en la función pública, y que está orgulloso de formar parte del equipo de Mauricio Macri. Valoró el trabajo en equipo y la coordinación, pese a que "el gran desafío ahora es trabajar mucho más coordinados y compactos que antes", en referencia a la reducción del gabinete anunciado el lunes 3.

Consultado sobre cuáles, a su criterio, fueron los errores propios, Etchevehere manifestó que no se terminaron de hacer las reformas necesarias para que la crisis internacional no afecte al país como lo afectó.

Sobre los altercados que mantuvo con el sector exportador porque registraron muchas operaciones, mientras el registro estuvo abierto y en la previa a ser anunciado el nuevo esquema de retenciones, el secretario preciso que se las exhortó por carta para que constaten que existía la mercadería para exportar y que están recibiendo la información en estos días, todavía sin novedades.