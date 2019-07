Etchevehere: "Nunca nos fue bien cerrándonos"

Fue uno de los negociadores del acuerdo que alcanzaron el Mercosur y la Unión Europea y es uno de los que más lo defiende de las críticas que vienen, principalmente, del kirchnerismo.

Por ello el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, no deja pasar oportunidad de enumerar los beneficios que supondrá el entendimiento con el Viejo Continente para la economía del país, ni tampoco de responder a quienes se oponen al tratado de libre comercio (TLC) "sin ni siquiera haberlo leído".

"Nunca nos fue bien cerrándonos. El gobierno anterior no logró hacer acuerdos con nadie, salvo con Irán y Angola, que perjudicaron al país y no nos beneficiaron en absoluto", señaló en un mano a mano con periodistas en la sede de la Secretaría, del que participó El Cronista.

Y añadió: "Demostraron que nunca tuvieron vocación de integrarse al mundo con las consecuencias negativas que tuvo para las diferentes producciones".

Etchevehere expuso ante una mesa de periodistas los detalles del acuerdo.

Tras exponer los puntos más salientes del TLC, el funcionario le apuntó al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien criticó el acuerdo el jueves pasado al señalar que, durante su gestión, no se avanzó porque "lo que ofrecía la Unión Europea no satisfacía la necesidad del Mercosur".

"Nos ofrecían muy poco y nos daban un cupo de 100 mil toneladas, y ahora el gobierno aceptó una cuota de 99.000 toneladas, menos de lo que nosotros no quisimos firmar", lanzó el precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos.

Al ser consultado, Etchevehere respondió con ironía: "Ni siquiera leyó el acuerdo, porque entre lo que a ellos le ofrecían y nosotros conseguimos hay 1000 toneladas de diferencia".

Y agregó: "Es más, una de las cosas que destacamos del acuerdo que cerramos, es que se beneficia también a la Cuota Hilton, donde se reducirán los aranceles al 0% cuando en la actualidad alcanza el 20%, lo que traería un beneficio de u$s 70.000.000. Y todo eso lo conseguimos como producto de la negociación".

La crítica de Kicillof al acuerdo

El funcionario recordó que "muchos de los que critican formaron parte de una gestión durante la que se perdieron 12 millones de cabezas de ganado vacuno".

"Por culpa de Néstor Kirchner, Guillermo Moreno, y Axel Kicillof, entre otros, que cerraron las exportaciones de carne vacuna en marzo de 2006, se cerraron frigoríficos y perdimos entre 80 y 100 mercados internacionales que teníamos abiertos en ese momento, donde éramos el tercer exportador mundial y caímos al puesto 12 del ranking mundial", enumeró.

Sin retenciones desde el tercer año de vigencia

Al evaluar lo firmado, Etchevehere sostuvo que se trata de "un acuerdo muy balanceado, que se hizo de una manera artesanal y que tuvo en cuenta todas las sensibilidades en los dos bloques, porque este acuerdo prevé generar empleo en ambos bloques y no destruirlo".

El titular de Agroindustria detalló, además, que la Unión Europea eliminará aranceles de importación para cerca del 84% de las exportaciones que realice el Mercosur hacia ese mercado.

Etchevehere integró el equipo de negociadores argentinos.

"De este universo, el 70% entrará con arancel 0% al momento de implementarse el acuerdo, y el 14% restante va a 0% de arancel entre 4 y 10 años. Es prematuro hacer un número pero calculamos que el acuerdo permitirá incrementar el comercio entre ambos bloques en u$s 100.000 millones", afirmó.

Finalmente, Etchevehere se refirió al apartado que hay en el acuerdo sobre las retenciones.

"El acuerdo establece la eliminación total de los derechos de exportación a los 3 años de la entrada en vigencia del mismo, y en caso de que sea necesario se podrán aplicar con un tope del 14% a hidrocarburos, soja, corcho, papel y chatarra", aseveró.

Y cerró: "Este 14% abarca a todos los países del Mercosur y es un máximo, por lo que los países pueden optar por no implementarlo. En el caso de que se supere el 14%, sería incumplir con un compromiso tomado en el acuerdo, que recordemos tiene rango de Ley".