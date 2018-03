“Estoy enamorado y no me importa qué consecuencias tenga”, confesó Urtubey sobre Macedo

El romance entre el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y la actriz Isabel Macedo se volvió parte de las conversaciones de la política y el espectáculo de estos últimos días.

Con la oficialización del romance, el mandatario provincial pasó a ser parte de la agenda de noticias de las revistas del corazón, y él mismo habla de su relación de pareja con la modelo y actriz.

Hoy Macedo estuvo en Salta, según aseguró el gobernador, pero no asistió a la apertura de sesiones porque "es un acto muy formal de laburo".

"Estoy terriblemente enamorado, pero la gente no cree en el amor. Conocí a una mujer que me cambió la vida. Y no me importa qué consecuencia tenga", confesó Urtubey.

"¿Aún cuando eso ponga en riesgo su carrera política?", preguntó Cronista.com

"Sí, porque en definitiva todo lo demás en la vida... Es difícil estar solo", remató.