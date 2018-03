Marco Lavagna: "Esto no es sacar ventajitas"

"Seguramente habrá nuevos litigios, pero la clave será que no prosperen. La Argentina no tiene que cometer los mismos errores de ir a esquemas de endeudamiento que no funcionan y terminan mal. El rol que nosotros tenemos es colaborar con el Gobierno para que le vaya mejor", dijo el diputado y economista Marco Lavagna. Y agregó: "Esto no es sacar ventajitas políticas. Pero creemos que hay que resolverlo, simplemente".

El massista sostuvo además que el gobierno nacional debió realizar "una negociación a las apuradas" con los fondos buitre, porque el país "fue derrotado en los tribunales de Estados Unidos", al tiempo que pidió que en el futuro no se vuelvan a "cometer los errores del pasado".

Aunque no participó de toda la sesión, Sergio Massa, el líder del espacio, opinó que "el país tiene que volver a los mercados, tiene que replantear su capacidad de refinanciamiento, pero tiene además otras urgencias", entre las que mencionó la infla ción y el impuesto a las ganancias.