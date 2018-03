Estiman suba de 2,3% en exportaciones

Las exportaciones argentinas crecerán al menos 2,3%, con un volumen de u$s 58.000 millones, que pueden superar los u$s 61.000 millones en un escenario más optimista, estimó ayer el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique Mantilla. La proyección se basa en lo que el dirigente consideró un ‘giro estratégico’ en la política de comercio exterior, según declaró Mantilla en Shanghai, donde participa de la reunión del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) sobre la agenda del G20 bajo la presidencia china, realizada con la colaboración del Banco Popular Chino. Mantilla estimó exportaciones para este año de u$s 58.000 millones, lo que representará un crecimiento del 2,3% con respecto a 2015.