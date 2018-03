Estiman que cereales y girasol contribuirán a que la campaña agrícola ascienda a 120 millones de toneladas

Más allá de los recortes a la producción sojera que se prevén tras el mantenimiento de las retenciones para el complejo oleaginoso y los problemas derivados de la sequía e inundaciones de enero, la primera campaña agrícola completa de la administración de Mauricio Macri puede llegar a entre "115 millones y 120 millones de toneladas", gracias al repunte del trigo, el maíz, el girasol y el sorgo, que desde diciembre de 2015 no tributan derechos de exportación.

Así lo estimó ayer el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán, quien resaltó la respuesta del sector agroindustrial a las medidas adoptadas en el primer tramo del gobierno de Macri.

En ese marco, enfatizó que la "cosecha de trigo que hace años no se veía". La previsión de la entidad es que la producción triguera será de 14,9 millones de toneladas.

Se trata de una fuerte mejora respecto del ciclo previo, aunque 3,4 millones de toneladas por debajo de la que estimó la semana pasada el Ministerio de Agroindustria, que considera que la campaña agrícola puede llegar a las 130 millones de toneladas.

En diálogo con El Cronista, Padoán manifestó también "un muy promisorio panorama" para la industria del biodiésel local, luego de la visita oficial que hizo Macri la semana pasada a España.

El dirigente rosarino, que formó parte de la comitiva empresaria que acompañó al jefe de Estado en su paso por Madrid, consideró como paso importante que ambos gobiernos hayan planteado la necesidad de que se reabra el mercado europeo al biodiésel argentino, vedado desde 2013.

El reingreso al producto al viejo continente debe concretarse luego de que la Organización Mundial de Comercio (OMC), falló a favor de Argentina. Si bien no hay plazos aun para que se produzca, Padoán confió en que lo conversado entre los gobiernos español y argentino, finalmente "será cuestión de tiempo en que se habilite".

Y planteó que la capacidad local para poder volver a exportar a ese destino, sin descuidar los mercados ganados tras la veda en la UE. Hoy, Estados Unidos es el principal mercado del biodiésel local, con 90% de los envíos. En enero, según datos oficiales, las ventas a EE.UU del producto crecieron 105% interanual.