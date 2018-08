Estiman que antes de que termine marzo habrá que recurrir a los mercados

Con un 2018 que tanto el Gobierno como los analistas privados lo estiman como "cerrado" en materia de necesidades de financiamiento, con este semestre en el que se va a recurrir a utilizar todos los desembolsos disponibles del FMI, el inicio de 2019 luce cuesta arriba por los vencimientos de deuda: aún con los recursos del Fondo, desde el sector privado estiman que antes de que termine marzo próximo se deberá recurrir a los mercados financieros para hacerse de fondos adicionales.

El FMI envió el primer desembolso por u$s 15.000 millones en junio, de los cuales u$s 7500 millones fueron al Tesoro y el resto a engrosar las reservas internacionales del Banco Central. Se descuenta que el 15 de septiembre ingresarán unos u$s 3000 millones más y, en diciembre, otro monto igual, siempre y cuando se cumpla con lo acordado entre el Gobierno y el organismo, dentro del programa por el que se pactó la línea stand-by por u$s 50.000 millones.

De acuerdo con los números de la consultora LCG, incluso quedaría un pequeño remanente de 2018 de u$s 300 millones, siempre y cuando se renueve el 100% de los vencimientos de las Letes, se rolleen los préstamos con los organismos internacionales y también lo intra sector público.

"El punto que hay que destacar es que el desembolso del FMI cubre los vencimientos de este año, si se logra refinanciar las Letes, y que el flujo o esquema de desembolsos para 2019 no va a cubrir las necesidades, que excede por mucho los u$s 12.000 millones que se van a venir del Fondo Monetario", sostuvo Melisa Sala.

Y afirmó: "Al principio de 2019 ya va a faltar financiamiento del FMI y se va a tener que recurrir a los mercados; más bien temprano en el año se va a tener que salir a para poder financiarlo".

El cálculo del Estudio Broda marca que en el primer trimestre hay amortizaciones de deuda por u$s 17.769 millones y, en el segundo, por u$s 20.335 millones. Ya el tercero luce más "tranquilo", con vencimientos por u$s 9036 millones. Bajo el supuesto de la utilización de todos los desembolsos del Fondo Monetario, estima que el año próximo habrá necesidades por u$s 19.100 millones, más que el doble que calculan en el Gobierno, donde el número es u$s 7500 millones.

Tanto en la estimación del equipo Broda como en el oficial se supone una renovación del 100% de las Letes.

Sala agregó que "2019 arranca con necesidades financieras netas en torno a u$s 40.000 millones (aproximadamente 50% en dólares). Los desembolsos del FMI alcanzarían a cubrir apenas el 30% de estas obligaciones y, dado el perfil de vencimientos, desde febrero habría que recurrir otra vez a los mercados financieros para hacerse de fondos extras. Y esto suponiendo que siguen renovándose el 100% de las Letes, que hoy suman un total casi u$s 16.000 millones".

Y agregó que "aún cumpliendo con las exigentes metas fiscales el préstamo no alcanzará para cubrir todas las necesidades".