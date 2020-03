Estela de Carlotto: "Gracias a Dios no está el gobierno anterior; no sé cuántos hubiesen muerto"

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, fue lapidaria con el Gobierno anterior, conducido por Mauricio Macri. En declaraciones radiales comparó las políticas de mitigación que está teniendo la administración de Alberto Fernández y dijo: "Gracias a Dios no está el Gobierno anterior. Si hubiera estado no sé cuántos moriríamos; no hubieran hecho nada más que decir mentiras en los medios diciendo que todo estaba bien", marcó, contundente.

Y aclaró que le parecía que Alberto Fernández y su equipo "se involucran y garantizan que muchas vidas se van a salvar".

En declaraciones a El Destape Radio justamente en el Día de la Memoria que se conmemora hoy, también se refirió al estado de las causas por delitos de lesa humanidad: algunos condenados, como Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz pidieron prisión domiciliaria por temor a contagiarse del coronavirus.

"Estos presos son más peligrosos que otros presos. El delito de lesa humanidad no tiene ningún tipo de prebenda ni de derecho de modificar su situación. Los genocidas quieren producir lástima, hacerse los viejos; son viejos, pero peligrosos, porque no olvidan. No se arrepienten, volverían a hacer todo de vuelta si fuese necesario".

Consultada por un posible estado de sitio, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo aclaró que le traía los peores recuerdos. "Han sido épocas tremendas", recalcó. Y agregó: "Creemos en lo que se está haciendo, que es el control de los que violan la veda y que están siendo castigados con la ley. Hay un control que por ahora permite ver quiénes son los transgresores. El estado de sitio es algo muy serio y se ha impuesto en momentos muy tristes de nuestra historia. Para ponerlo tiene que haber caos total".