Este hombre viene a aumentar el comercio y las inversiones con el Reino Unido

El gobierno británico designó un "enviado comercial" para fomentar las transacciones comerciales y las oportunidades de inversión en la Argentina, en una nueva señal de las buenas relaciones económicas que hay con el Reino Unido desde el inicio del mandato del presidente Mauricio Macri.

La persona indicada para ocupar el cargo es el parlamentario conservador Mark Menzies, perteneciente a la bancada del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes.

Como había anticipado El Cronista, el anuncio de la designación fue comunicado en la reunión bilateral que el jefe de Estado argentino mantuvo con la primera ministro del Reino Unido, Theresa May, el pasado viernes por la tarde, en un alto de las sesiones de la Cumbre de Líderes del G20.

Mark Menzies es miembro del parlamento británico desde 2010. Este tory encabeza el Grupo Parlamentario Multipartidario Británico-Argentino y es miembro de otros 16 comités binacionales. Integra los comités de Finanzas y de Desarrollo Internacional del poder legislativo, y es también enviado comercial para Chile, Colombia y Perú.

El legislador, nacido en Escocia, fue observado en su país por la cantidad de viajes que realizó al exterior por invitación a diversos gobiernos y asociaciones y sus gastos asociados. Según un reporte de la BBC, gastó más de u$s 28.000 de dos viajes a Arabia Saudita, Qatar, Israel, Palestina y Noruega.

Menzies fue asesor privado del vicecanciller británico, Alan Duncan, quien negoció en septiembre de 2016 la "hoja de ruta" de la relación bilateral y el compromiso del gobierno argentino de levantar las "restricciones al desarrollo" de las islas Malvinas. Sin embargo, en 2014 renunció al puesto luego de una investigación que le señaló haber pagado servicios sexuales a un gigoló brasileño de 19 años y requerirle drogas ilícitas.

El enviado comercial británico ya tuvo un contacto con el Gobierno argentino, durante la visita que el jefe de gabinete, Marcos Peña, realizó a Londres en junio pasado.

Menzies y Peña, durante un encuentro en junio de este año

La balanza comercial de bienes y servicios entre el Reino Unido y la Argentina asciende a más de u$s 1.900 millones, aproximadamente. La Argentina exporta bienes y servicios por u$s 1145 millones anuales, en tanto que importa algo más de u$s 763 millones.

Los principales envíos argentinos al Reino Unido se corresponden con granos, productos primarios, alimentos para animales y vino, mientras que las importaciones desde aquel mercado se resumen en bienes de la industria farmacéutica, energía, materiales químicos, metales, materiales para laboratorios, bebidas, vehículos y productos plásticos.