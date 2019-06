Estanislao, el hijo de Alberto Fernández: “No soy ni peronista ni kirchnerista”

Estanislao Fernández, el hijo del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, habló sobre la relación que tiene con su padre y compartió su visión sobre la política. Dijo que no se considera "ni peronista ni kichrnerista", pero admitió que ve a "Néstor y Cristina como unos tíos".

El joven, conocido por su trabajo como drag queen dio una entrevista radial a la Once diez, y contó que su participa de la campaña de Alberto Fernández: “No trabajo para mi viejo, salvo que me paguen y tampoco estoy afiliado a su partido".

“Es mi viejo y lo amo. Pero tampoco me siento peronista, porque no me eduqué tanto con eso, y kirchnerista tampoco. Yo crecí con Néstor y Cristina viniendo a mi casa, Cristina siempre fue muy amorosa conmigo, para mí ellos eran como unos tíos”, confesó, y agregó que “No aceptaría un cargo público porque no soy idóneo, es una autocrítica y la verdad que muchos deberían hacer eso”.

También contó que su infancia transcurrió en un colegio católico de Palermo: “Recuerdo siempre que nunca sentí empatía con el que insultaba a los gays o trans. En mi curso estaban casi todos en contra del matrimonio igualitario, éramos cuatro o cinco que estábamos a favor”.

Además, rememoró el rol de su padre cuando asistía al colegio: “Alberto siempre estuvo en mi vida. En los años en los que mi viejo laburaba en la Jefatura de Gabinete, y separado de mi mamá, siempre me fue a buscar al colegio, sin custodia, sin nada. Mi vieja nunca me puso ninguna limitación para verlo”.

Por último, también hubo tiempo en la entrevista para hablar de la explotación laboral en la Argentina. “Hay negreo con el trabajo de las drag queens en los boliches, se les paga pésimo. Yo he recibido $ 300, $ 400, $ 500 y te dicen ‘esto te sirve para exposición’, es explotación laboral en negro”, explicó Estanislao.

Y prosiguió: “Mi primera vez en drag fue para una sesión de fotos de mi amiga Victoria. Necesitaba fotos de hombres y mujeres y yo le dije te hago de los dos. Un poco me escondía al principio, tenía miedo al rechazo de mis viejos. Por lo que nos inculcan desde que somos chiquitos. Como que la homosexualidad era todo un proceso de degradación, eso me lo explicaban en catequesis, ese miedo te lo generan”.

Al finalizar, consideró a la sexualidad como un espectro infinito. Yo elegí estar en pareja con mi novia y estamos hace tres años. Vivimos juntos, optamos por tener una relación de orden monogámica, porque, por ejemplo, no tenemos tiempo para otras personas, solo tengo tiempo para ella. He llegado a un nivel de confianza que no podría meter un encuentro casual en mi vida y creo que a ella le pasa lo mismo”, reconoció.