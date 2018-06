"Estamos en una crisis, no es normal que el peso se devalúe 30% en un mes"

Con botas marrones y un poncho bordó, en plena conmemoración del gaucho Martín Miguel de Güemes, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, recibió a un grupo de periodistas en el quinto piso del Sheraton de la capital provincial. Durante la entrevista, el mandatario confirmó que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quien mantiene diálogo fluido, le adelantó que Federico Sturzenegger sería relevado de la presidencia del Banco Central el jueves pasado.

El peronista salteño dijo estar "entusiasmado" con la llegada de Dante Sica al Ministerio de Producción en reemplazo de Francisco Cabrera, pero advirtió que "faltan políticas que incentiven la producción".

Urtubey también afirmó que el país atraviesa "una crisis" y reclamó a la administración de Mauricio Macri que deje de enfriar la economía. Además, en un gesto que tensa la cuerda con la Casa Rosada respecto a la posible reducción de transferencias de recursos a las provincias, pidió que el ajuste principal pase por la provincia de Buenos Aires. Y puso en suspenso su apoyo a la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que necesita el Gobierno tras el acuerdo con el FMI.

¿Cómo ve el dólar?

Aparentemente, la idea es que flote. Hace 50 años que se busca competitividad vía atajos y no trabajando estructuralmente. Para mí, hay que favorecer la producción de bienes en Argentina para lograr que nuestra oferta, primero, mejore en la balanza comercial que es un problema serio que tenemos; y segundo, que alcance los niveles de consumo porque pretender parar la inflación solamente apelando a secar la plaza no tiene resultado.

¿Estamos en una crisis?

Claramente. Tuvimos una devaluación de la moneda que en 30 días nos fuimos a $ 28, nos devaluamos como un 30% de la moneda en un mes. No es normal.

Tras el acuerdo con el FMI, ¿qué opina del ajuste en la transferencia a las provincias?

En el presupuesto 2017, el déficit fiscal fue del 7% del PIB. A eso sumale, 0,9% del déficit que es el acumulado de todas las provincias argentinas. De los cuales 0,4% es solo provincia de Buenos Aires. Entonces es correcto que todos hagamos un esfuerzo. Ahora bien, si el desafío es bajar el déficit, obsesionarnos con el 0,5% y no con el 7,4% restante, me parece que es un capricho inadmisible. Lo tenemos que hacer todos a escala. O sea, nosotros ya estamos operando con el equilibrio fiscal.

Se habla de transferir la competencia energética a las provincias...

Es terriblemente inequitativo el manejo de subsidios. Solo se puede hacer esa transferencia si descentralizamos Edenor y Edesur a cada una de las provincias hacia CABA y provincia de Buenos Aires. Hoy la energía en Salta es más cara que en Capital y el Conurbano. Hay que sentarse a discutir si queremos ser una Nación o no. En Buenos Aires tenés distribuidoras reguladas por el poder provincial: las del interior de la provincia más La Plata. Y luego, tenés el Conurbano regulado federalmente. Eso es una inequidad inadmisible.

En 2019, ¿tienen que ir con el peronismo o una nueva identidad más abierta?

El peronismo solo no alcanza. Necesitamos algo mucho más grande.

¿Con el socialismo y el progresismo?

Si hay voluntad de ellos, sí. También con muchos partidos provinciales. El peronismo debe animarse a ser parte de un frente mucho más amplio que el propio peronismo.

¿Y si lo llama la ex presidenta Cristina Fernández para hacer una interna?

No creo que tenga mi teléfono y cuando lo tenía tampoco me llamaba. Es muy difícil pretender desde lo electoral resolver diferencias profundas sobre las miradas de Argentina. Hablar, se puede hablar con todo el mundo. Pero de ahí a hacer una construcción electoral común, lo veo realmente muy improbable...Muy improbable.

¿Cuál es su opinión sobre la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que el Gobierno enviará al Congreso?

Recién me entregó mi equipo un informe sobre la reforma que todavía no leí, así que no puedo contestar aún.

Por el acuerdo con el FMI, ¿podría estar en peligro el Pacto Fiscal con las provincias ya que necesitan garantizar recaudación en Nación?

Tenemos que buscar recursos por otro lado. Yo no puedo seguir asfixiando sector productivo en la provincia, así que tengo que bajar impuestos. Creo que es necesario el Pacto Fiscal que firmamos y que va en camino correcto y hay que darle continuidad. Argentina no puede tener esto de prueba y error permanente. Ya nos sentamos todos los gobernadores y las legislaturas provinciales la aprobaron. Sigamos con esto. Si acordaste una política fiscal casi imposible y después por una urgencia circunstancial modificas todo eso... Argentina necesita una coherencia. Puede ser que haya problema de plazos. Bueno, sentémonos a discutir plazos. Pero si fuiste al FMI porque en realidad lo que querías era una justificación formal para ir en contra del Pacto Fiscal, entonces, sentemonos y charlemos. Y digan que cambiaron de opinión. Pero la lógica de la prueba y error no... Dame certidumbre. Por eso esta semana voy a promulgar una ley que garantiza que no se sube ningún impuesto en la provincia por los próximos 10 años.