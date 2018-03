"Estamos analizando cómo bajar la carga impositiva de las pymes"

Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, anticipó que se analizan medidas de alivio fiscal para las pymes, que van desde normas de simplificación de la administración del pago de los tributo hasta la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Pero todavía se estudia con la AFIP el costo fiscal de cada una de esas iniciativas. En otro orden, comentó que el BICE otorgará bonificaciones de tasa para préstamos a pymes.

El siguiente es un resumen del diálogo que Mayer mantuvo con El Cronista:

–El Foro de Convergencia elevó al Gobierno un trabajo para disminuir el gasto administrativo de las pymes para el pago de impuesto, ¿avanza su análisis?

–Mi equipo lo está estudiando, especialmente los temas impositivos y se conformó una mesa de trabajo con la AFIP para analizar todos estos pedidos con vistas, por un lado a simplificar, y por el otro a bajar la carga tributaria, desde los impuestos en sí hasta la carga administrativa para las pymes de la administración de los impuestos. En cuanto a la carga impositiva estamos viendo algunos temas más económicos y otros más financieros.

–¿Por ejemplo?

–Estamos analizando el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. También retenciones cruzadas entre organismos, y la obligación de las pymes de ser agentes de retención para ver si ese proceso es lo más eficiente posible. Y el resto de los reclamos del Foro de Convergencia.

–¿Qué se analiza sobre el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta?

–Todos los pedidos que han hecho cantidades de organizaciones de eliminar ese impuesto. Hay un pedido expreso y se está estudiando si es viable la eliminación. Ganancia Mínima Presunta a recibido incluso fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.

–¿Sería para todo tipo de empresas?

–Nosotros lo estamos analizando para las pymes.

–¿Qué medidas están más cerca de concretarse?

–Todavía no hemos llegado a una etapa de definiciones con la AFIP. Está en estudio cuál es el impacto fiscal de las medidas, pero por lo menos queremos tener bien identificados cuáles son todos los problemas, qué cuestiones se pueden simplificar sin bajar la carga tributaria. Y después sí, bajar la carga tributaria con medidas económicas sobre impuestos en sí, o financieras, sobre cómo se pagan los impuestos, con las retenciones, por ejemplo.

–Una queja de las pymes es que el último plan de pagos permanente de la AFIP tiene pocas cuotas...

–Estamos analizando ese reclamo también.

–¿Cómo es el diálogo con la AFIP?

–Excelente. Tuvimos ya varias reuniones conjuntas. Ellos por supuesto tienen una tarea específica e intentan controlar los ingresos y que la gente pague sus impuestos, pero también saben que es fundamental hacerle la actividad más fácil a las pymes y están colaborando con nosotros.

–El sector pyme sigue perdiendo empleo...

–Tenemos como principal preocupación cuidar el empleo y generar mucho más. Para que las pymes sean generadoras de empleo, estamos diseñando planes para la productividad y competitividad de las pymes que en breve serán anunciados. Va a ser una apuesta fuerte de este gobierno.

–Hay temor por una eventual apertura a las importaciones...

–El régimen ya está; no va a haber sorpresas. El nuevo sistema ya está en vigencia con las SIMI. Había unas 600 posiciones con licencias no automáticas y pasamos casi al doble. Los sectores sensibles están con estas licencias y estamos trabajando con ellos en pos de su competitividad o eventualmente su transformación productividad. Lo que queremos cuidar es la calidad y la conservación del empleo. Estamos recibiendo a los sectores que están con licencias automáticas o no automáticas y que tienen alguna duda.

–¿Que programas de financia miento para pymes habrá?

–Se lanzarán en breve distintos programas. Ahora el BICE está dentro del Ministerio de Producción, y va a tener programas de bonificación de tasa para pymes, pero más allá del capital de trabajo y de la coyuntura, vamos a trabajar en líneas de largo plazo para la reconversión productiva. Estamos trabajando con el Banco Central en este tema para que las pymes tengan acceso al financiamiento.

–¿Qué otras iniciativas se contemplan?

–En una primera instancia, saldrá este pack de medidas que mejore las condiciones de competitividad. Luego se trabajará en el financiamiento, tomando clusters y cadenas de valor, articulando con provincias y municipios, y con digitalización para que todos los planes que tenga la Sepyme sean de muy fácil acceso desde todo el país.