Espert se hace un festín: "Kirchnerismo explícito" y qué hubiera hecho él

"Lo que debería haber hecho Macri es cuidar las reservas flotando (sin control de cambios) para que algún día se eliminen todas las trabas para-arancelarias y bajar los aranceles a la importación. La apertura al comercio es "LA" gran reforma estructural que Argentina tiene que hacer", escribió en su cuenta de Twitter el economista y candidato presidencial José Luis Espert, quien no esperó demasiado tras las medidas de hoy, para fustigar: "Cambiemos comenzó con 'kirchnerismo de buenos modales'. Terminó con kirchnerismo explícito. El populismo es así. Si no lo terminás de entrada, te termina comiendo a vos. Ya vamos por la 7ma crisis en 50 años, pero no aprendemos".

Espert fue un duro crítico de la gestión Cambiemos casi desde el inicio. Su línea argumental fue siempre que la administración de Mauricio Macri no iba a fondo con las "reformas estructurales" que necesitaba el país para salir del "populismo", al que el economista le atribuye casi todos los males.

"Quiero ver a los liberales que mandan a votar a Macri defendiendo el control de cambios", agregó. Antes, había subido el anuncio del Boletín Oficial, acompañado de las siguientes expresiones: "Control de cambios, otra vez. Argentina 360 grados" .

