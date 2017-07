Espert a Abal Medina: "¿No te da vergüenza haber estado en un gobierno de ladrones?"

José Luis Espert y el senador del Frente Para la Victoria Juan Manuel Abal Medina protagonizaron un fuerte cruce. El economista le espetó al ex funcionario su participación en el kirchnerismo, al que calificó como "una banda de delincuentes".

"Néstor y Cristina Kirchner, según mi opinión y la de muchos, crearon el gobierno más corrupto de la historia. Vos fuiste jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2011 y 2013, ¿no te da vergüenza haber pertenecido a un gobierno de delincuentes?", comenzó el economista en Animales Sueltos.

El ex funcionario negó que el kirchnerismo haya sido "un gobierno corrupto". "Él piensa así de todo el peronismo, si fuera por él, el 50% del país estaría preso, pero afortunadamente estamos acá y somos parte de la política argentina", contraatacó.

"¿Vos no viste nada de lo que pasó? ¿No viste a (José) López, a Lázaro Báez, a De Vido? En tus meses de gestión, hiciste la reestitización de YPF y eso lo va a pagar la gente con más impuestos"

"Estoy de acuerdo con la reestatización de YPF. Estuvo muy bien el proceso", respondió Abal Medina.

Y Espert arremetió: "Este tipo es senador y se presenta a revalidar su banca. ¿Qué le ofrece a la gente este tipo? No le puede ofrecer nada".

Abal Medina criticó sus formas de expresarse y lo acusó de "intolerante", a lo que Espert contestó: "Es la forma que tenemos de defendernos".

Cuando las aguas parecían definitivamente calmas, el conductor Alejandro Fantino le consultó al economista las razones por la que las Pymes no logran despegar. Espert contestó con críticas a los costos laborales, la presión impositiva y a la cerrazón comercial del país.

"Argentina en el mundo es una pyme, no camina con esta presión fiscal. Argentina no se da cuenta de que está sentada sobre una mina de oro. Esto es un problema sistémico, que viene desde hace 70 años. En la última década, la ignorante Cristina Kirchner no dejó importar un clavo y los empresarios prebendarios cazaron en el zoológico", cuestionó el economista.

"Justo cuando empezó el peronismo, claro es culpa del peronismo", se metió Abal Medina, lo que provocó un segundo cruce. "La culpa es del peronismo que no deja bajar los salarios de los trabajadores como quiere el neoliberalismo", agregó el ex funcionario.

Espert retrucó con ejemplos de economías abiertas con resultados exitosos en la región, como Chile y Perú. "¿De dónde sacaste que el liberalismo genera pobreza? El liberalismo genera prosperidad. Hay que bajar los impuestos, hay que echar ñoquis, como vos", dijo.

"Más ñoqui serás vos, yo presenté un montón de proyectos", respondió Abal Medina.

A lo que Espert contestó: "Sólo con la reestatización de YPF demostraste ser un inútil y un ñoqui. Yo no vivo de los impuestos de la gente, vivo de mi trabajo."