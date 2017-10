Espert: "El discurso de Macri me gustó, pero el problema es el déficit y no está bajando"

José Luis Espert analizó el anuncio de reformas estructurales que pronunció el presidente, Mauricio Macri, en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y, si bien elogió sus palabras, lo cuestionó por no haber bajado el déficit fiscal en los casi dos años que lleva al frente del Ejecutivo y por haber emitido deuda para saldar las cuentas públicas.

"Macri hace dos años que gobierna, no puede decir que la presión impositiva y el déficit fiscal son altísimos cuando no bajaron desde que asumió. No hay un cambio copernicano tampoco en inflación. Me gustan los comentarios que hizo, pero el Presidente está para más que comentar. La inflación no está bajando, estamos en los niveles del kirchnerismo. Nos estamos endeudando a la velocidad a la que emitió Cristina. El déficit es el problema y no está bajando", señaló en Animales Sueltos.

En ese sentido, el economista criticó el acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias sobre las regulaciones de contratación del sector público en el marco del proyecto de ley de responsabilidad fiscal por ser poco ambicioso.

"Sobre la ley de responsabilidad fiscal, es un delirio que Gobierno y provincias hayan acordado que la cantidad de empleados de planta no tenga que subir más que la población, cuando ese número debería bajar, no subir. Lo que se espera de un presidente que dice que hay sobreempleo público es que saque en dos minutos un decreto en el que eche a la mitad. Acá siempre prenden fuego al que paga impuestos", remarcó.

Y añadió: "Hace dos años que el Presidente dijo cuando ganó tenemos más de un millón y medio de empleados públicos para disimular el desempleo. ¿Cuánto bajó el empleo estatal? Casi nada. Intentar acabar con las jubilaciones de privilegio me parece bien, como muchas de las cosas que dijo el Presidente son inapelables. Pero que haga algo."

En otro orden, Espert apreció los cuestionamientos de Macri al sistema de obras sociales y las reformas impulsadas por el Gobierno en las ART, aunque lo acusó de no tener la intención de disolver el unicato sindical.

"Es cierto lo que dice Macri sobre las obras sociales. Hay más de cien totalmente inviables, porque muchos de los trabajadores afiliados se atienden con otras obras sociales. En cuanto a sindicatos, hay 980 con personería gremial y 160 sin personería, no 3000 como dijo Macri. El Gobierno ya negoció con los 'Gordos' la no eliminación del unicato sindical, sigue la lógica del que gana se lleva todo. La ley de ART debería ser refrendada por todas las provincias", afirmó.

En otro sentido, el economista criticó al gobierno de la provincia de Buenos Aires por subir el impuesto inmobiliario rural para tapar parte del agujero de $ 15.000 millones que provoca en la recaudación la reducción de Ingresos Brutos.

"En la presentación del presupuesto bonaerense, Vidal afirmó que van a bajar Ingresos Brutos que tendrá un impacto de $ 15.000 millones en la recaudación que se pagará con recortes en el Congreso y con el aumento del impuesto inmobiliario rural no menor a $ 4000 millones. Entre 2009 y 2017 el impuesto se multiplicó por 19 veces. El campo vuelve a ser la vaca lechera de las cuentas de la provincial", comentó.