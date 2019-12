Espert, Cachanosky, Rodríguez: qué dijeron los economistas sobre la primera conferencia de prensa de Guzmán

A través de las redes sociales, los economistas salieron rápidamente a dar sus impresiones sobre la primera conferencia de prensa del nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, donde el funcionario trazó algunos de los lineamientos, más que todo conceptuales y sin adelantar demasiado medidas concretas, sobre la política que implementará desde su cartera.

Con su tono irónico tradicional, uno de los primeros en dar su mirada fue Roberto Cachanosky, quien escribió en Twitter: “Muy interesante la presentación del ministro Martín Guzmán, el único detalle es que no dijo nada sobre qué va a hacer para resolver la crisis económica que sostuvo en que estamos”.

El economista y excandidato presidencial, Jose Luis Espert, también ofreció su mirada: "Hablaron el Presidente y su ministro de Economía. Todos los cañones apuntados a la emergencia económica (está OK) pero nada dijeron de cambiar lo que nos hace vivir en emergencia desde hace décadas: Estado elefantiásico, sindicalismo mafioso y empresarios prebendarios. Error".

También se refirió a la conferencia Martín Vauthier, del Estudio EcoGo: “A la espera de las medidas (lo relevante a la hora de analizar), el discurso fue coherente y lógico. Importante el énfasis en la consistencia macroeconómica y en la necesidad de coordinar lo fiscal, lo monetario y lo externo. Positivo reconocer lo difícil del camino que sigue”.

El economista Carlos Rodríguez, por su parte, se detuvo en la “Ley de solidaridad productiva”, anunciada por el ministro, respecto de la cual, y como para exponer el carácter enigmático de la norma, lanzó una encuesta en la red social del pajarito. Bajo la pregunta “qué cree que es”, el exviceministro de Economía durante la segunda presidencia de Carlos Menem, dio las siguientes opciones para que los usuarios se anticipen a la nueva ley, donde preguntó si acaso ésta significará “Más impuestos; control de precios; “emergencia económica” o “todas” las opciones anteriores.

Diego Giacomini es otro de los economistas que se manifestó luego de la conferencia. "Te ayudo Martín Guzmán, pibito. Principal problema es que hace más de 10 años que no se crece y destruís riqueza (pib p/capita 2019 menor a 2008). Necesitas buen diagnóstico sobre falta de crecimiento para aplicar políticas correctoras del problema: nada de nada dijiste de esto", le sugirió.

Y añadió: "Te ayudo sobre el diagnóstico: 1) no es por falta de impuso fiscal. Tuviste política fiscal expansiva mayoritariamente en 2008/2018; 2) no es por falta de política monetaria expansiva, tuviste siempre expansiva en 2008/2018; 3) No es por debt overhang, no tenías hasta ahora; 4) no es por culpa del FMI, el acuerdo es de 2018 y venias sin crecer los anteriores 9 años, 5) no es por la altísima tasa de interés. En 2012/2015 tuviste tasas reales negativas. En algún momento de final 2016 y 2017 también, y siempre estuvimos sin crecer."

El economista Federico Moll, director de la consultora Ecolatina, también opinó sobre la presentación de Guzmán. "Sin grandes precisiones fue consistente. De toda maneras la batalla está en el día a día y en la discrepancia entre lo que quiere hacer y lo que le dejan hacer", indicó.

Con mayor escepticismo, el economista Esteban Domecq también se refirió al discurso del flamante ministro de Economía. "'Programa macroeconómico integral y consistente' suena excelente; pero sin precisiones, sin números, sin medidas, sin recursos, sin equipo y sin respuestas solo deja preocupación y mayor incertidumbre... Solo queda confiar en el 'Proyecto de solidaridad y reactivación colectivo'", señaló.

El analista financiero Christian Buteler, por su parte, expresó: “Dentro de lo poco concreto que dijo está: el 2020 no se puede hacer una contracción fiscal; querer financiar con emisión monetaria sería desestabilizante”. A partir de lo cual, el analista pronosticó que al nuevo gobierno le “quedan 2 opciones, tomar deuda, aumentar impuestos”.