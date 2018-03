Esperan que el rebote se empiece a ver en el segundo trimestre

Después del bajón en el nivel de actividad económica en 2016, se espera un rebote este año. Pero los economistas estiman que se sentirá con mayor fuerza a partir del segundo trimestre, cuando la inflación empiece a mostrar una mayor desaceleración y la construcción, mayor dinamismo.

"En el primer trimestre hay señales mixtas todavía; probablemente el PBI no crezca en términos interanuales. Sí va a quedar más claro en el segundo y tercer trimestre, que se comparan contra los peores trimestres del año pasado", dijo Lorenzo Sigaut Gravina, economista Jefe de Ecolatina, que espera que avance 0 a 0,5% respecto del trimestre anterior y que caiga levemente en términos interanuales. Y dejará por debajo del 3% el crecimiento del año.

"El primer trimestre fue más flojo de lo que esperábamos", agregó. Según explicó, el primer trimestre la gente enfrentó precios nuevos (una inflación del 6%) con salarios viejos. Como consecuencia, el consumo masivo todavía no tracciona. Además, la construcción privada tampoco arranca (el índice Construya fue negativo en el primer bimestre) aunque la pública esté más activa. Y la producción de autos quedó por debajo de la del año pasado en el primer bimestre.

En el segundo trimestre los jubilados recibirán las actualizaciones y probablemente las paritarias otorguen alguna mejora en el salario real.

Para Ramiro Castiñeira, economista de Econométrica, "con los datos del segundo trimestre no habrá duda del rebote". Espera que en el primero la actividad prácticamente no crezca en términos interanuales; en el segundo, que crezca 3%, y en el tercero, 4%. Para el año estima un alza del PBI del 2,7%. "El desafío es seguir creciendo en 2018", alertó.

"La esencia del rebote es el freno de la inflación, desde un entorno del 40% al 20%. Con los salarios levemente por arriba, que empujan el consumo, la reactivación de la obra pública, una pequeña mejora en Brasil y la suba de commodities en general, el rebote está garantizado", dijo Castiñeira.

"El rebote no va a ser milagroso. No se pueden corregir tantos desaciertos en tan corto tiempo. No alcanza, pero la realidad es que Argentina abortó el camino hacia Venezuela. Buena parte de los problemas se tapó con deuda externa, sino la economía seguía cayendo", agregó.

Para Analytica, la economía va a crecer 5% este año, de la mano de una inversión creciendo al 15% impulsada por la construcción, tras el aumento del presupuesto de inversión pública. "La duda es cómo reaccionará la construcción privada", dijo Rodrigo Álvarez, economista de la consultora. "En los próximos meses tendría que haber una reacción más marcada por las líneas de financiamiento, el componente Procrear, un tipo de cambio estable y los recursos del blanqueo", explicó.

También estimó que el consumo crecerá 3% de la mano de una recomposición de 4 puntos del poder adquisitivo de las familias (sobre una inflación del 20%). "Para que este crecimiento se vea en la calle, se tiene que recomponer el empleo y el punto clave en el empleo es la construcción", dijo Álvarez.