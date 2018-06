Esperan firmar con el FMI para definir con los ministros dónde se ajustará

La segunda reunión de coordinación que iba a tener a su cargo Nico lás Dujovne, planeada para hoy, se suspendió. La intención es posponerla hasta que se conozcan los términos de negociación con el Fondo Monetario Internacional y discutir con los ministros sobre concreto, ya con los números sobre la mesa de cuál será el ajuste fiscal prometido al organismo internacional.

"Hubo que mdover la agenda y no se llegó; no fue por un tema puntual", defendieron desde Hacienda ante la pregunta de por qué se pospuso el encuentro, aún sin fecha cierta en las agendas de los distintos ministerios. Sin embargo, una fuente reconoció que, hasta que no esté cerrado el acuerdo con el FMI y se conozcan las estimaciones de déficit fiscal, crecimiento y otras variables que se están negociando con el organismo, no tenía mucho sentido llevar a cabo este encuentro. "Era hablar en el aire", sostuvo.

La cancelación de este encuentro se da en el medio de avances concretos para alcanzar un acuerdo con el FMI, en el que trabajan desde Hacienda, y también de conseguir fondos desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, en los que negocia el ministro de Finanzas, Luis Caputo, con lo que se cerraría este "blindaje modelo 2018".

De hecho, Caputo suspendió un viaje a Londres y Nueva York, en el que iba a acompañar a Marcos Peña, para quedarse en Buenos Aires y seguir, a través de conferencias telefónicas, las discusiones con el BM, BID y la CAF. También para encontrarse con banqueros nucleados en ABA y Adeba e intercambiar visiones sobre coyuntura y mercado. Intercambiaron opiniones y Caputo se quejó de que fuera del país las apreciaciones son más optimistas que dentro. Nadie es profeta en su tierra.

Entre tanto, "aún no hay una cifra de cuánto será el paquete con el BID, BM y la CAF, pero el anuncio de los acuerdos es inminente", aseguraron desde Finanzas.

¿Cuántos días o semanas significa "inminente" aún no se sabe? Desde el Gobierno se muestran optimistas sobre la evolución de las negociaciones con el Fondo, aseguran que van por buen camino e incluso sostuvieron que la parte troncal del acuerdo está terminada, por lo que resta ahora ultimar detalles. No pierden esperanzas de que se firme esta misma semana, pero por ahora prefieren mostrar plazos más laxos y se dan hasta la próxima, inclusive, como tiempo máximo.

Así, tanto desde Hacienda como desde el propio FMI aseguran que las negociaciones están llegando a su fin o que "están bien avanzadas", tal como lo definió ayer el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner. "El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han mantenido un diálogo muy constructivo y cercano en respuesta a la solicitud de las autoridades de apoyo financiero para su plan económico", aseguró Werner.

"Como hemos dicho desde el principio, este será un plan impulsado por las prioridades del gobierno argentino, con un enfoque particular en la protección de los más vulnerables y el fortalecimiento de la economía argentina a la luz de la reciente turbulencia en los mercados financieros", señaló a través de un comunicado.

En Washington siguen trabajando el viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani; el jefe de asesores del Gabinete y jefe de la delegación argentina, Guido Sandleris; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausilli. Dujovne no viajó y, afirman, no es necesario que esté en la capital de EE.UU. para rubricar el acuerdo.

No obstante, desde Hacienda saben que hoy y mañana son días clave: la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, estará en Washington, según tienen anotado en el entorno de Dujovne.