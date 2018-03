Especulan con un posible reencuentro de Cristina y Zannini

Después de ser el arquitecto jurídico de la Casa Rosada durante 12 años y de haber salido de las sombras elegido como acompañante de boleta de un Daniel Scioli al que había que controlar en su fallido gobierno, perdidas las elecciones, Carlos "Chino" Zannini abandonó el círculo íntimo de Cristina Fernández de Kirchner. No supo frecuentar, tampoco, el búnker del Instituto Patria decorado por Oscar Parrilli.

El alejamiento se decía que era porque la ex mandataria creía que Zannini había arreglado su situación judicial con el macrismo. Que fuera preso por la firma del memorándum con Irán, una causa que también la acecha a ella, despejó cualquier posible desconfianza. Con su silencio, fue el enésimo frustrado "arrepentido K". Por el contrario, le escribió una carta a su ex jefa: "Por mi prisión actual, ni te preocupes, estoy bien". Distinto es el caso del distanciado Julio De Vido.

Después de 107 días en la cárcel, podría haber un reencuentro de la ex Presidenta y su ex secretario de Legal y Técnica. Tal vez en el sur, en la Santa Cruz donde se conocieron y donde ella estará esta semana. En el cristinismo no confirmaban ayer fecha ni lugar, pero tampoco desechaban la idea.

Idea que no es descabellada hoy, con el diario del lunes. A horas de recuperar la libertad, en la multitudinaria marcha del aniversario del 24 de marzo, hubo un fraternal abrazo entre el diputado camporista Máximo Kirchner y Zannini. La instantánea fue reproducida ayer por la propia CFK en sus redes sociales, comparándola con una foto antigua de Néstor Kirchner con "El Chino" junto a la leyenda: "27 años a puro (emoticón de) corazón".

No recibiría el mismo trato de la actual senadora el ex piquetero Luis DElía, otro devenido mártir K de las preventivas pero un histórico paria en el dispositivo del cristinismo, al punto de dejarlo fuera del armado de Unidad Ciudadana.