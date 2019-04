Escenarios de PASO: ningún candidato del peronismo supera a Cristina

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente que tiene más posibilidades de ganar en las PASO, ningún candidato de Alternativa Federal alcanzaría por sí solo a ingresar en el ballottage y el presidente Mauricio Macri aún conserva un importante caudal de votos, que se ubica en torno a 25% para los diferentes escenarios. Todo esto, de acuerdo a un estudio privado hecho a finales de marzo.

A nivel de candidatos, en caso de presentarse, CFK es quien tendría mayores chances de ganar un escenario de PASO, superando a Macri por cerca de cuatro puntos. Esta diferencia se mantendría en 29,1% a 25,4% si el ex ministro de Economía Roberto Lavagna se presentara. En cambio, si este último optara por no hacerlo, la ex jefa de Estado obtendría el 30,6%, mientras que el Presidente, 26,2%.

Ahora bien, siempre de acuerdo al mismo estudio, que fue hecho por la consultora Federico González y Asociados, entre el 28 y 30 de marzo, en escenarios con CFK, Macri —pese a que obtendría un claro segundo lugar a nivel de candidatos— dejaría relegado a Cambiemos a una tercera posición, superado por Alternativa Federal.

De todas maneras, en el estudio, que encuesta para varios espacios, entre ellos el del tigrense Sergio Massa, señala que en ese mismo escenario, ninguno de los candidatos de Alternativa Federal alcanzaría por sí solo a ingresar en el ballottage.

La encuesta de la consultora Federico González y Asociados también plantea cómo sería el escenario si CFK decidiera bajarse de la contienda electoral y, en su lugar, lo hiciera el diputado Axel Kicillof. En este caso, el espacio kirchnerista quedaría relegado a un tercer lugar, detrás de Alternativa Federal, que se ubicaría primero, y Cambiemos, que quedaría en un segundo lugar.

En ese mismo escenario, Massa se posicionaría como el candidato con mayor probabilidad de enfrentar a Macri en un ballottage, aventajando ligeramente a Roberto Lavagna.

Cuatro escenarios posibles

El estudio hecho por la consultora Federico González y Asociados -que tiene un nivel de error de +/- 3.16%. y un nivel de confianza de 95,5%- plantea un total de cuatro escenarios en los que considera la candidatura o no de CFK y de Lavagna. En este sentido, una de las conclusiones que arrojan es que CFK es la mejor candidata de la oposición para las PASO.

Aunque, si la ex mandataria no se presentara, y en su lugar lo hicieran candidatos afines, como Axel Kicillof, Daniel Scioli y Felipe Solá, sería Sergio Massa quien ingresaría al ballotage.

También, desde la encuesta se desprende que Macri aún conserva un importante caudal de votos, en torno a 25%, para los diferentes escenarios. Mientras que Cambiemos, como fuerza política, aparece doblemente jaqueado tanto por CFK como candidata, como por Alternativa Federal como espacio.

En tanto, Alternativa Federal se afianza como un espacio opositor competitivo, aunque aún no presenta un líder indiscutido y esto responde a que Massa y Lavagna exhiben intenciones de voto parejas.

El estudio también arroja que pese a que Lavagna figura ligeramente rezagado respecto de Massa (cerca de dos puntos por debajo), su candidatura confiere espesor y competitividad al espacio, especialmente en ausencia de CFK.

"El kirchnerismo sigue constituyendo la principal fuerza opositora pero ad referéndum de la candidatura de CFK. En su defecto, el espacio descendería a un tercer lugar", señala el nforme de la consultora.