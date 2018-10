Escándalo y tensión en la Corte entre Lorenzetti y Rosenkrantz

La silenciosa disputa que desde hace días había comenzado a palparse puertas adentro de la Corte Suprema de Justicia estalló ayer en toda su dimensión justo el mismo día en que el flamante titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, compartió el primer encuentro oficial con el presidente Mauricio Macri. Así, pocas horas después de ese evento en el que todos guardaron las formas, el saliente presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, difundió una durísima carta en la que acusó a su sucesor de haber generado "un escándalo" con su pedido público por el control del Centro de Información Judicial (CIJ), dependiente del tribunal, y de instalar con esa decisión, un "clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas y de falta de respeto".

Lorenzetti aseguró que "semejante mediocridad" de su sucesor paralizó momentáneamente el funcionamiento del CIJ tras su salida del tribunal. "Me ha sorprendido la resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar", enfatizó Lorenzetti en su escrito.

Tras la difusión de la resolución de Rosenkrantz, que mostró la profundidad de la disputa en el seno de la Corte, su antecesor advirtió que "no hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal". Y avanzó más allá en su carta: "la presidencia (de la Corte) no es un área personalista y concentrada, sino descentralizada y participativa".

La reacción de Lorenzetti contra su sucesor estuvo lejos de la formalidad que ambos mostraron por la mañana al compartir con Macri la inauguración del J-20 que se llevó adelante en el hotel Alvear Icon Hotel, y que fue, en la práctica, el primer evento que mostró al jefe de Estado junto a los cinco miembros de la Corte desde que la preside Rosenkrantz.

En un discurso que apenas duró cinco minutos, Macri aseguró que la Argentina se encuentra "fuertemente comprometida con la Justicia, combatiendo la corrupción y la impunidad". En este sentido, enumeró una serie de leyes que se impulsaron desde su espacio, como la Ley del Arrepentido, la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, la Ley de Flagrancia, así como también los intentos -aún sin éxito- de que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio. Y remarcó que estas leyes hacen que la Justicia sea la misma para todos.

Por su parte, Rosenkrantz resaltó que en todos los países hay "situaciones comparables en cuanto a la búsqueda de justicia y la mejora en el servicio" que prestan los jueces. También hizo hincapié en la imparcialidad que deben tener los jueces y aseguró: "La imparcialidad e independencia deben ser las virtudes cardinales".