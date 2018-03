Escándalo en Intratables: Stiuso apretó al aire a Moreno Ocampo

El ex jefe de Operaciones de la ex Side, Antonio Stiuso, o al menos alguien que se presentó como tal, llamó al ex fiscal Luis Moreno Ocampo mientras intervenía en un programa de televisión y, virtualmente, lo apretó en público con el argumento de que él lo conocía y habían llegado a reunirse.

La comunicación tomó por sorpresa a los integrantes del programa Intratables, que conduce Santiago del Moro, por AméricaTV. Y al propio Moreno Ocampo, que minutos antes había desarrollado una serie de críticas al ex hombre fuerte de la Side. Stiuso dijo que llamaba para que le “preguntaran a Moreno Ocampo si me conoce”.

Moreno Ocampo lo negó. “¿Usted dice que no me conoce a mí?, re preguntó Stiuso y Moreno Ocampo ratificó que “no”. “En mi vida lo he conocido a usted”, agregó.

Tras que Stiuso insistió, el ex fiscal del juicio a las Juntas dudó y le dijo que, al menos con ese nombre, él no recordaba haberse reunido alguna vez. Stiuso, en tono capcioso, le volvió a preguntar si no recordaba cuando le había pedido protección por amenazas que había recibido mientras transcurría el juicio a las Juntas militares de la dictadura.

- Es muy raro que me desconozca, ¿no recuerda la reunión que tuvo conmigo?

- No, no recuerdo haberme reunido con usted en mi vida, salvo que usted haya estado con otro nombre. Se de usted por (Gustavo, ex ministro del Interior) Beliz y por la información pública. Además, qué importaría, cuál sería el dato que usted quiere meter acá que seria relevante si yo lo conociera. No cambia nada, si yo lo conociera diría lo mismo que digo de usted, que es nefasta la gestión pública que usted ha hecho de acuerdo a la información pública que manejamos. Si usted quiere explicar cómo investigó la Amia y cómo nombró al capitán Bergez para investigar a Telleldín, explíquelo. Si usted quiere explicar cómo su gente detuvo gente en Entre Ríos y aparecieron en Bueno Aires y por eso está procesado el ex juez Galeano, explíquelo.

- Yo todo eso ya lo expliqué. Usted estuvo reunido conmigo y con Marcelo A, pidiendo ayuda por amenazas que recibió durante el juicio a las juntas ¿usted no recuerda que me conoce? ¿no recuerda que le buscaba información de corrupción al doctor Cavallo y cobraba?

- Yo era abogado...

- No sea caradura....no sea caradura...

El ex funcionario de inteligencia, separado del organismo durante la gestión de Cristina Fernández, volvió a la escena pública hace pocos días, cuando regresó al país para prestar declaración ante la juez Fabiana Palmaghini, a cargo de la investigación por la muerte del ex fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, de quien dijo que había sido asesinado por “un grupo cercano al gobierno anterior”.

Luis Moreno Ocampo es actualmente fiscal de la Corte Penal Internacional y vive en Nueva York, donde se desempeña como abogado.