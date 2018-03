Stiuso llamó a un programa de tv y apretó a Moreno Ocampo El ex jefe de Operaciones de la ex Side, o al menos alguien que se presentó como tal, llamó al ex fiscal mientras intervenía en el programa de debate político que emite América TV, virtualmente, pretendió “carpetearlo” en público con el argumento de que él lo conocía y habían llegado a reunirse.