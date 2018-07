Escalada del dólar hizo caer las importaciones y se achicó el déficit

La corrida cambiaria impactó en el resultado comercial de junio: el déficit disminuyó un 49% frente a mayo, y un 70% en la comparación con el sexto mes de 2017. Terminó en un rojo de u$s 382 millones, el menor de los últimos 13 meses, según el Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundido ayer por el Indec. Así, en el primer semestre cerró en un déficit de u$s 5100 millones, casi el doble del registrado en igual período del año pasado.

Las importaciones, que acumulaban una suba de 17,9% hasta el mes pasado, cayeron un 7,5% a u$s 5458 millones, la primera baja en 18 meses. En tanto, las exportaciones continuaron con la tendencia negativa y se contrajeron un 1,4%, a u$s 5076 millones.

La disminución de los envíos al exterior se explica por una caída de 10,2% en las cantidades compensadas por un alza de 9,8% en los precios. Con las importaciones ocurrió la misma dinámica: bajaron las cantidades 11,7%,pero los precios subieron 4,7%.

"Es esperable que la caída de las importaciones como consecuencia de la contracción económica permita detener el ritmo de crecimiento del déficit externo en lo que resta del año y achique el desbalance", vaticinaron en Radar Consultores. Y recordaron que los últimos eventos devaluatorios mostraron un patrón similar: "Las importaciones suelen caer por el salto del tipo de cambio, mientras que las exportaciones no reaccionan al alza. La excepción fue 2016, cuando se observó un comportamiento particular: las importaciones crecieron a pesar de la recesión como consecuencia de la fuerte apertura comercial, mientras que las exportaciones lo hicieron por la liquidación de stocks agropecuarios luego de la reducción/eliminación de las retenciones".

Martín Vauthier de EcoGo vinculó que "buena parte de la caída en el nivel de actividad, con excepción de la sequía, que tiene un impacto muy fuerte en semestre, tiene que ver con la suba en el tipo de cambio", a la hora de atribuir el resultado comercial a la variación del dólar o al freno en la economía.

Dentro de los productos importados sobresale la suba de las compras de porotos de soja excluidos para siembra, con un alza de u$s 148 millones. En cambio, las mayores caídas a nivel de capítulos y partidas fueron para vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres (u$s 201 millones menos) y partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos (u$s 108 millones), entre otros. "La caída de las compras de bienes de capital (en un 16,9%) hace prever que el impacto de la corrida en la inversión privada será importante", aseguraron desde Radar.

Por el lado de las exportaciones, el desempeño sigue siendo explicado por el complejo sojero, que acumula una baja de 16,5% en el año. Sin contar soja y derivados (en los que se dio el efecto de la sequía), las exportaciones crecieron 15,2% durante los primeros seis meses del año. Se destacan los envíos de manufacturas industriales a Brasil, lo que está explicado casi en su totalidad por las mayores ventas de vehículos: se incrementaron 36,7% en el año y significaron el 81,7% del crecimiento de las exportaciones a dicho destino.

En Abeceb estiman que con el nuevo escenario macro, "a diciembre las importaciones irán convergiendo a una expansión interanual de un dígito (con sucesivas caídas en el segundo semestre) en el total del año, aunque la floja dinámica de las exportaciones (y con riesgo a la baja por las malas perspectivas para el sector automotriz y los cereales) no permitirán cerrar el déficit más allá de lo que fue el guarismo de 2017, donde el rojo fue de u$s 8400 millones".

Desde Ecolatina se lamentaron que "la merma del déficit externo de junio no se dio por buenas razones (boom exportador) sino por aspectos negativos: la crisis cambiaria y el enfriamiento de la actividad, que contrajeron las importaciones".