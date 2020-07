Escala la tensión entre Berni y Frederic por los controles en medio de la cuarentena dura

Esta mañana comenzó una nueva fase de aislamiento más estricto y con mayores controles en el área metropolitana de Buenos Aires. Esta situación expuso nuevamente las marcadas diferencias entre los respondables de las carteras de Seguridad de la Nación y provincia de Buenos Aires, Sabina Frederic y Sergio Berni..

La ministra de Seguridad nacional se refirió a las demoras que se produjeron en los retenes sobre los accesos a la ciudad de Buenos Aires, y consideró que “son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus”. Previamente, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y su número dos, había marcado alguna distancia con su jefe al señalar, según rremarcó la agencia Télam, que “se sabía que a partir de hoy iba a haber una situación más restrictiva” y que la idea “no es complicarle la vida a la gente”.

Pero Villalba apuntó especialmente contra la figura de Berni, el ministro de Seguridad de la gestión de Axel Kicillof, a quien directamente acusó de "excederse en sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable". Y abundó: "No sé lo que está esgrimiendo Berni porque tiene mi teléfono. Si sus intenciones fueran de responsabilidad me hubiera llamado, no hubiera aparecido frente a las cámaras de televisión”.

Más temprano, Berni se había apersonado en el Puente de la Noria, que conecta Ciudad y provincia de Buenos Aires, y criticó el operativo montado por la Policía Federal.

Se trata de un nuevo capítulo en las disputas entre Frederic y Berni. El ministro provincial había lanzado dardos en reiteradas oportunidades a la administración nacional. Incluso hace pocas semanas reveló que no tenía diálogo con Frederic desde antes de que se inicie la cuarentena, en marzo, y que el gobierno bonaerense no recibía apoyo del nacional en el área.

Ante este nuevo episodio, en el que Berni tensó aún más la cuerda, Frederic habría llamado al gobernador Kicillof para manifestarle su desconformidad con el accionar del ministro bonaerense.

Berni posee una historia política y personal única. Es médico, militar y abogado. Comenzó su vínculo con el matrimonio Kirchner hace casi 30 años y fue funcionario de Néstor en Santa Cruz. Durante la gestión de Cristina Kirchner en la Casa Rosada fue secretario de Seguridad de la Nación.