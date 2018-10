Escala la pelea entre autopartistas y terminales por el dólar

Después de haber intentado negociar con las empresas y de, incluso, recurrir al Gobierno para manifestarle las quejas, las autopartistas nucleadas en la Asociación de Fábricas de Autocomponentes (AFAC) decidieron recurrir a otra instancia para lograr que las terminales ajusten los precios de las piezas al dolar de hoy: la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

El director ejecutivo de la entidad, Juan Cantarella, confirmó a El Cronista que desde AFAC están "juntando todos los elementos correspondientes para realizar la presentación del caso ante la CNDC por abuso de posición dominante". La denuncia se hará contra la francesa Renault, que es -a juicio de los autopartistas- "la que peor se comporta" con respecto a este tema, pero el objetivo es que funcione, si prospera, como caso testigo para que todas las terminales renegocien las condiciones con sus proveedores.

Lo que sucede es que los autopartistas tienen contratos largos en el tiempo con las terminales para proveerles de determinada pieza para la producción de un vehículo -muchas veces realizan inversiones para ese proyecto- y con la brusca devaluación quedaron completamente descalzadas, ya que siguen comprando los insumos y materia prima a precio dólar o directamente importada y luego se dan vuelta y le cobran a la terminal el precio, en pesos, acordado. Algunas empresas fueron ajustando los valores de acuerdo a los costos de sus proveedores; otras actualizan algo y otras, como el caso de Renault, quedaron muy atrás, argumentan los autopartistas.

Encuesta

Un relevamiento realizado por la cámara entre una treintena de autopartistas que le venden a Renault indicó que la terminal reconocía, a mediados de julio, un dólar en torno a $ 20, cuando la divisa ya cotizaba por encima de 30. Hoy el dólar ronda los $ 40 y desde la entidad afirmaron que "algo reconocieron, pero siempre van atrás". Los comentarios de estos proveedores respecto del comportamiento de la empresa fueron variados: desde "no reconoce el retroactivo y demora la negociación arrancando con propuestas absurdas", hasta "siempre encuentran razones para no actualizar precios; lamentablemente, la única manera es parando entregas"; "imposible continuar invirtiendo para esta empresa"; "totalmente abusivo, no dan explicación de por qué no reconocen precios y genera un grave perjuicio económico", entre otros.

Desde Renault aseguraron que "las negociaciones son puntuales con cada proveedor" y que no tienen "ninguna situación paralizante de ningún proveedor".

Una vez que AFAC presente el caso en la CNDC, la entidad que dirige Esteban Greco lo evaluará y eventualmente decidirá si abre o no una investigación de mercado por "abuso de posición dominante". No existen antecedentes, por lo que podría tomar más tiempo del habitual. La entidad que dirige el autopartista Raúl Amil recurrió a tres estudios de abogados especializados para preparar la presentación.

Altas tasas

Pese a las amenazas de varias autopartistas, frenar las entregas no es gratis. Las terminales pueden denunciarlas por incumplimiento del contrato. "Quedás cautivo de un cliente, por más que haya varias terminales a quien venderle", dijeron en la entidad, al tiempo que remarcaron el "grave perjuicio económico" que esta situación les genera, en un contexto en el que salir a buscar fondeo resulta muy caro por las altas tasas de interés. "En el corto plazo, esto atenta financieramente contra el proveedor, pero a largo afecta la inversión porque cuando aparece la empresa con un proyecto nuevo, no van a querer invertir", enfatizó Cantarella.