“Es natural que el dólar suba”, sostuvo el viceministro de Hacienda

El viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, consideró hoy que “es natural que el dolar suba”, ya que así, aseguró, “no se retrasa con los precios y los productores no pierden competitividad”.

Según el funcionario, “en el pasado, el dólar pegaba saltos muy bruscos y eso quedó en la memoria de la gente. Fue el resultado de déficit fiscales muy grandes que se financiaban con emisión, que termina yendo a demandar dólares. Y de gobiernos que trataban de mantener el precio del dólar dejándolo fijo, hasta que se quedaba sin reservas y no lo podían seguir manteniendo”.

“Ninguna de las dos cosas esta pasando hoy. El dólar no tiene precio fijo y fluctúa en el mercado, y si bien el déficit fiscal es alto no se financia con emisión masiva”, subrayó Galiani, en declaraciones a radio Nacional. Además, destacó que el Banco Central “tiene 65 mil millones de dólares de reserva, así que todos tienen que estar tranquilo porque no van a pasar cosas que pasaron en el pasado”.



El funcionario evaluó que la inflación “todavía es alta. El año pasado cerró en 25% y el dólar no subió el 25%. Entonces, es natural que el dólar suba para que no se retrase con los precios y que los productores pierdan competitividad”. A su criterio, “estamos en un momento en donde el dólar se ajusta a la inflación, que no lo había hecho el año pasado. Y además vamos a tener un tipo de cambio real más competitivo”.



“Se cambió la meta de inflacion y cuando el Banco Central vea que pasan estos meses de suba de tarifas y haya una inflación más alta, quizá tengamos un tasa de interés más baja. Y eso implica un tipo de cambio real m s alto. Estamos en un período de transición”, añadió. Galiani aseguró que “nadie está pensando un tipo de cambio real significativamente más alto, sino en un tipo de cambio que va a seguir la inflación. En algún momento se va a adelantar, en otro atrasar, pero respondiendo a fuerzas de mercado y no a decisiones de un funcionario”.



“No se puede pretender que si hay inflación haya precios que no acompañen, porque si no se afectaría la competitividad”, enfatizó. Por último, el viceministro de Hacienda consideró que la Argentina “tiene una economía bastante cerrada todavía. El Gobierno ha hecho reformas importantes para mejorar la competitividad, como la tributaria, la logística, las retenciones, el tipo de cambio multilateral y la reforma tributaria”.