"Es imposible lograr pobreza cero en tres años; la meta es reducirla"

Sebastián Galiani preparaba un nuevo cuatrimestre como profesor en Universidad de Maryland, Estados Unidos, cuando recibió la invitación a sumarse al Gobierno como secretario de Política Económica en el equipo de Nicolás Dujovne.



En pocos días cambió las aulas y el frío de EE.UU. por el verano de Buenos Aires y su despacho del octavo piso de Hacienda.

Especialista en desarrollo económico (recibió el año pasado un premio Konex), confía en que la Argentina va a crecer y que se va a reducir el gasto público y también la inflación.

–Los datos de pobreza de la UCA marcan que un crecimiento. ¿Se podrá llegar a pobreza cero en estos años que quedan, tal como había prometido Mauricio Macri?

– Pobreza cero en tres años es imposible. Es una meta del Gobierno que dice que, en cada cosa que hacemos, tenemos el objetivo de reducirla. Este crecimiento que se marca es una medición al tercer trimestre de 2016, que refleja lo peor de los dos peores trimestres del año pasado. El Gobierno hizo mucho para disminuirla: se aumentaron las transferencias y, luego de esa medición, la economía empezó a crecer. Una vez que se materialice el aumento de los salarios que se están negociando ahora y la expansión de la economía, vamos a ir viendo una reducción de la pobreza.

–Con el valor del dólar actual, se viene hablando de cierta apreciación cambiaria...

–Hay un punto que difiere según dónde se pare: si se lo hace el 1 de enero, ahí se toma que el dólar no se movió con precios que crecieron 36%. Pero si uno se para una semana antes, se dio una devaluación de $ 8 a $ 15. El salto de la inflación también tiene que ver con el movimiento cambiario. El dólar le ganó a la inflación; por eso tenemos hoy un tipo de cambio más competitivo de cuando asumió el presidente Macri.

–Pero cuando se mira la salida de divisas de balanza de pagos por viajes es muy fuerte, al igual que la importación de bienes de consumo.

–También es porque el nivel de actividad se está recuperando en estos últimos trimestres. También estamos exportando más. Por otra parte tenemos un tipo de cambio flexible, por lo tanto si en algún momento hay algún exceso de demanda, va a haber una ajuste.

–¿Qué tiene que darse para que sea sostenible en el tiempo esta recuperación?

–Por un lado, los incentivos, y por otro, el ahorro. Sobre los incentivos se ha trabajado mucho. Se removieron todos los obstáculos a nivel macro (se sacaron los cepos que había) y se va a seguir avanzando con la integración al mundo y otras cuestiones. Desde ese punto de vista, se removieron las barreras que había. En cuanto al ahorro, lo principal que vamos a hacer es reducir el déficit fiscal gradualmente. Y eso va a subir el ahorro total y además vamos a trabajar en estimular el ahorro privado. Ahí la baja de la inflación es importante, además de los instrumentos tributarios y de regulación, como la Ley de Mercados de Capitales, que nos van a ayudar a fomentar el ahorro.

–Se ve en Hacienda esta intención en reducir el déficit. Pero luego sobre la marcha cambian algunas cuestiones, ¿hasta dónde tienen poder de reducir el déficit?

–En subsidios es un área en el que pensamos que se puede avanzar, y que era un componente importante del déficit. Este Gobierno trabaja en equipo, formamos parte de él. Subsidios al sector privado crecieron 5 puntos del producto en los últimos años. Si gradualmente se lo elimina, ahí se tiene la baja del déficit fiscal.

– ¿Va a cambiar la meta de déficit por los cambios en el cronograma de subas en tarifas?

– En particular, los anuncios de gas y agua no nos van a hacer desviar de meta de este año. No van a hacer grandes diferencias. En parte por cómo estaban diseñadas las subas de las tarifas. Como está siendo diseñado, lo que nos pueda afectar lo vamos a poder acomodar con otros gastos. Lo más importante es reducir el déficit fiscal. Y no lo vamos a hacer subiendo impuestos. Porque si se reduce el déficit de esa manera se baja el ahorro privado.

–Mencionó la importancia de bajar la inflación. Las paritarias se estarían cerrando más cerca del 25% que del 20%, ¿pone en jaque la meta de inflación?

–El Banco Central está llevando a cabo una política monetaria que es acorde a cumplir la meta con lo que ellos van viendo mes a mes de inflación. Sacando los meses que sube por el incremento de los precios regulados, la inflación núcleo tendió a bajar. Si en el segundo semestre se logra inflaciones de 1%, se cumple. Si hay empresas que pueden dar una suba de salario real es porque lo pueden otorgar y no están pensando en trasladarlo a precios. Confiamos en que los empresarios que negocian libremente lo van a hacer teniendo en cuenta las metas del Gobierno.