Erdogan respaldo el ingresode la Argentina a la OCDE

El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que hay que "dejar que hablen los historiadores" sobre "quién a quién ha aplicado un genocidio", respecto del genocidio armenio, sucedido a principios del siglo XX, en una conferencia de prensa, al cierre de la cumbre del G20. Un periodista preguntó si no era hora que Turquía reconozca el genocidio, lo que le permitiría una integración económica más simple.

Erdogan contestó: "Nadie puede decir contra Turquía hizo genocidio contra los armenios". Recordó que viven 100 mil armenios en su país. "Nosotros también les permitimos vivir en nuestro país. No les decimos vuelve a tu tierra, no te deporto", explicó. "Viven en nuestro país y disfrutan su protección. Es un país que demuestra que no discrimina".

En una bilateral con el presidente Mauricio Macri, durante la cumbre, Erdogan le confirmó el apoyo de su gobierno al ingreso de la Argentina a la OCDE y le manifestó su intención de incrementar el intercambio comercial con el Mercosur, según un comunicado de Presidencia.