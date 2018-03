Ercolini quedó a cargo de la causa que investiga la muerte de Nisman

El pase al fuero federal de la causa que investiga la muerte del ex fiscal especial de la Unidad AMIA Alberto Nisman tuvo ayer su primera medida de peso, luego de que el juez Julián Ercolini fuera confirmado al frente del expediente. La decisión se produjo tras el sorteo realizado en Comodoro Py, que se vio demorado por más de dos horas debido a fallas en el sistema electrónico.

A casi 15 meses de la muerte del fiscal en Puerto Madero, en circunstancias aún no resueltas, Ercolini se hará cargo de la causa, junto al fiscal Eduardo Taiano. Tras el sorteo realizado en la secretaría de la Cámara Federal, Ercolini se reunió inmediatamente con Taiano para definir los pasos a seguir: son 20.000 fojas del expediente, más anexos, que durante más de un año estuvieron en manos de la fiscal Viviana Fein y la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini.

Según indicaron las fuentes consultadas por NA, en primer término Ercolini evaluará el expediente y no está descartado que pida "certificar" otras causas conexas, previo a definir si decide avanzar en la causa. De hecho, hay dos causas muy vinculadas con la muerte de Nisman: una a cargo del juez Luis Rodríguez, donde se investigan amenazas que recibió vía mail el ex fiscal y su ex esposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado; y la otra en manos del juez Norberto Oyarbide, iniciada a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió sobre una supuesta zona liberada en torno al complejo Le Parc, donde el fiscal fue hallado sin vida en su departamento del Piso 13. Oyarbide, cabe recordar, renunció a su cargo la semana pasada.

Ercolini fue quien ordenó la semana pasada la captura del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien ya había condenado por recibir dádivas en otro expediente. El sorteo de la causa se produjo tras el fallo de la Sala VI de la Cámara del Crimen, que resolvió que el caso debía pasar a la justicia federal, luego de rechazar un recurso extraordinario presentado por el empleado informático Diego Lagomarsino, que apuntaba a que la causa permaneciera en el juzgado de Palmaghini. Hasta el momento, Lagomarsino sólo es investigado por haber confesado que entregó el arma calibre 22 a Nisman (la cual intervino en la muerte), pero no por homicidio, algo que podría cambiar al haber un nuevo juez.

Ayer los magistrados de la Cámara del Crimen porteña Marcelo Lucini, Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de Lagomarsino. El tribunal cerró la vía para que la decisión de enviar la causa a la justicia federal fuera revisada por la Cámara de Casación porteña, puesto que la argumentación de la apelación de Lagomarsino, según los jueces de alzada, se limitó a "una mera disconformidad que no alcanza a demostrar la irrazonabilidad del análisis efectuado". Lagomarsino tiene aún la posibilidad de llegar hasta la Casación mediante un "recurso de queja", pero esa instancia no interrumpe el pase del expediente a los tribunales de Retiro.

Las más de 20.000 fojas llegaron pasado el mediodía a los tribunales de Comodoro Py 2002 para que el expediente fuese sorteado. Pero el trámite para elegir al juez tuvo sus complicaciones: justo cuando estaban ingresando el nombre del expediente, el sistema se cayó. Minutos antes de las 15, finalmente las computadoras de la sala de sorteos de la Cámara Federal reaccionaron y comenzaron a asignar magistrado a cada uno de las denuncias del día, y también a la causa por la muerte de Nisman. Y ahí fue elegido Ercolini, que se hizo cargo de la denuncia por la tarde.