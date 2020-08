Entrevista a un jurista clave para la reforma judicial: "Nadie piensa que hay que ampliar la Corte Suprema"

Andrés Gil Domínguez es uno de los 11 elegidos por el presidente Alberto Fernández como asesores del consejo consultivo que recomendará qué cambios deben realizarse en el marco de la reforma judicial que impulsa el Gobierno. El constitucionalista pampeano, de 52 años, dialogó con El Cronista.

-Se promueve una nueva reforma judicial, después de varios intentos truncos de cada Ejecutivo. ¿Por qué esta debería funcionar?

-A menos que coincidamos en que toda la Justicia funciona muy bien, y creo que en general hay consenso en que no es así, considero que toda situación de debate para intentar mejorarla hace que se genere un movimiento que, en sí mismo, la mejora. Por ejemplo, con el Covid-19 se logró, a la fuerza, que la Justicia se digitalizara en dos meses y se terminara una discusión que llevaba tres años.

-¿Por qué cree que ya hubo dos rechazos de cámaras -del Crimen y Civil y Comercial-?

-Me parece que es positivo que existan críticas, que se pongan en juego los argumentos de cada lado. Es muy enriquecedor en términos de sentido, más allá de una acordada, como sucedió, que no creo que sea la mejor manera de canalizar esas diferencias. Pero lo válido es que se han expresado; que ciertas cámaras lo hagan, deconstruye el estado de cosas.

-¿En qué coincide y en qué no con el proyecto oficial?

-El proyecto tiene algunos puntos positivos, porque se diseña una estrategia alternativa a la situación actual de Comodoro Py, que todos hace años venimos criticando. No obstante, respecto a la descentralización del poder y los fueros que se promueve, no me parece tan positivo el gasto que involucra, porque genera la creación de nuevos juzgados; y cuando se habla de agregar juzgados, la sociedad empieza a sospechar por cómo se ocuparán. Creo que con la unificación de los fueros ya se lograba el objetivo.

¿Qué cambios resalta?

-Es positiva, como dije, la unificación del civil y comercial con el contencioso administrativo y que se hayan tomado aspectos de la reforma judicial del gobierno anterior para Justicia 2020, como lo que tiene que ver con la implementación de la Justicia en el interior del país. Pero hay otros aspectos a revisar, creo.

-¿Cómo cuáles?

-No me parece bien el cambio al proyecto que le quiere hacer el senador Oscar Parrilli, que le da la facultad a los jueces para denunciar a los grupos mediáticos como "grupos de presión". Afecta a los derechos constitucionales en lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, expresión e información.

-¿No hace ruido político que uno de los 11 asesores del consejo consultivo, Carlos Beraldi, sea abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner?

-Yo no me puedo hacer cargo de las designaciones de mis colegas. Esa pregunta es para el Presidente, yo sólo tengo que responder por mi trayectoria. Sí puedo decir que estoy en un grupo de hombres y mujeres muy talentosos, que venimos de distintos lugares frente al servicio de justicia.

-¿Cómo imagina el intercambio de ideas? Hay perfiles muy diferentes dentro del Consejo.

-Hay que darle valor a las minorías, a aquellos que tienen un punto de vista diferente. Si se impone el razonamiento de que sólo vale un pensamiento mayoritario, Carlos Rosenkrantz debería renunciar a la Corte. Y no es así, porque su voto como presidente, aun siendo en minoría, es valioso, porque expresa sus argumentos. Creo que voy a salir enriquecido del debate, esperemos darle las mejores recomendaciones al Presidente.

-Respecto a la Corte, ¿vienen a mejorarla o a ampliarla?

-Nuestra tarea será analizar su funcionamiento y recomendar cambios en términos de garantizar los derechos constitucionales, garantizar el federalismo y la paridad de género. Es un tema políticamente saldado el de la integración: nadie piensa que hay que cambiar el número de miembros de la Corte.

-¿Y por qué se planteó como uno de los propósitos de la reforma judicial el cambio en el número de integrantes?

No lo sé. Para cambiarlo se necesitan acuerdos políticos. Sucede que aparecen los terraplanistas del derecho constitucional argentino, que opinan a priori, y ya han dictado una sentencia sobre cuestiones que no han sido todavía debatidas, cuando saben que es técnicamente imposible que cualquiera de estas decisiones pueda influir, por ejemplo en las decisiones procesales que involucran a la vicepresidenta.

-¿Funciona mal la Corte, como el resto de la Justicia?

-La Corte es una parte de la Justicia, porque sistémicamente se hace que funciona mal. Sus integrantes son juristas destacados, a los que les tengo afecto, pero la cantidad de causas que se generan, lo difícil que resulta llegar en recurso de queja hasta allí, y otros aspectos, me hacen considerar que sí, la Corte no funciona como debería.

Un llamado especial

El lunes 27 de julio, dos días antes de que se oficializara la reforma judicial, Andrés Gil Domínguez recibió un llamado. Del otro lado de la línea, estaba, nada menos, el presidente Alberto Fernández para comunicarle que había sido elegido como uno de los miembros del Consejo Consultivo que se encargaría de analizar el funcionamiento de la Justicia.

"Me llamó el Presidente personalmente para convocarme. Tuve un largo diálogo con él, muy cordial. Me evacuó todas las dudas y consultas que hice al respecto. Me comunicó que yo tenía absoluta y plena libertad de manejarme como quisiera, que planteara críticas y que era un gran gusto para él que yo estuviese en ese Consejo Consultivo", explica sobre esa charla con el jefe de Estado, a quien vio formalmente 48 horas después en el anuncio realizado en Casa Rosada.

Su nombre es uno de los pocos que no fue objetado y que no tienen una vinculación política con este gobierno o con ejecutivos anteriores

Es que así he construido mi carrera profesional, siendo coherente más allá del Gobierno; salvo algún puesto que tuve en la UBA en 2002, después no ocupé ningún cargo público. Viví y vivo de mi profesión.

Gil Domínguez asegura sentirse "honrado" por la designación y cree que podrá aportar sus conocimientos y experiencia para mejorar el funcionamiento de la Justicia nacional.