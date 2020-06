Entrevista a un asesor clave de Merkel: "El objetivo no es reducir el número de casos, sino las muertes por Covid-19"

Gérard Krause es uno de los epidemiólogos que asesoran a la canciller Ángela Merkel, en Alemania. Este epidemiólogo del Centro Helmholtz de Investigación de Infecciones (HZI) propone el pasaporte de inmunidad para trabajadores esenciales, aunque pide paciencia para reunir más evidencia sobre la resistencia que genera el cuerpo al coronavirus.Krause también es asesor del gobierno de Baja Sajonia y recomienda estrategias bien direccionadas, para contener el Covid, por lo que no promueve el testeo masivo sin sospechas de contagio previo.

-Estamos viendo una irrupción de casos en Pekín y también en una región de Alemania. ¿Hasta qué punto podemos decir que estamos ante la segunda ola de coronavirus?

Es temprano para afirmar algo así. Creo que lo que estamos viendo no es aún una segunda ola, más bien, son brotes localizados, irrupciones locales. Claro que si no son eficientemente controladas, estas irrupciones pueden generar más brotes. Pero no esperaría que esto sea un precursor o indicador de una segunda ola. Es más un indicador de que se liberaron algunas medidas como contención, o distancia social, o que han aumentado las actividades y los viajes.

- ¿Cuáles son los últimos descubrimientos sobre el coronavirus que más le interesaron?

Creo que lo más interesante es que crece la evidencia que muestra que los niños pequeños juegan un rol menor en la propagación de la epidemia. No sólo que no se enferman sino que tampoco parecen ser particularmente importantes para la propagación. Al menos, un rol mucho menor que los jóvenes adultos o adolescentes. Así que eso es muy importante porque tiene implicancia en qué hacemos con los “kindergarten”, las escuelas para niños y así.

- ¿Habría que abrir las escuelas?

Creo que sí. No me atrevería a dar recomendaciones para la Argentina. Pero al menos en Alemania, si vamos a abrir las escuelas, debiéramos hacerlo ahora porque es verano.

- Cuando dice que niños no juegan un rol importante en la propagación, ¿a qué edad se refiere?

Los chicos de la edad de jardín de infantes parecen estar mucho menos involucrados.

- ¿Cuáles son los últimos descubrimientos sobre el coronavirus que más le preocuparon?

Ahora en Alemania tenemos un gran brote en fábricas procesadoras de carne. Entonces hay algunos sectores, industrias, que sus condiciones hacen que sea más susceptible de contagiar el virus. Está relacionado con las condiciones bajo la que trabajan las personas: con cámaras, clima frío, humedad… El lugar de trabajo, las condiciones podrían afectar. Por el momento, esto se hizo evidente en el rubro de producción de carne pero podría ocurrir también en otros negocios, otras industrias podrían verse afectadas. Esto es algo que podría ser aplicable también en otros países.

- China testea las importaciones de carne. Entonces, ¿podría exportarse el virus en la carne?

No, no creo que ese sea el punto. No hay evidencia de que el virus esté en la comida.

- ¿Es recomendable que los países expidan certificados de inmunidad para facilitar la reinserción de pacientes recuperados en la economía y la sociedad?

Creo que el certificado de inmunidad puede esperar. Antes, hay algunos puntos que debieran ser resueltos. Primero, tener mejor conocimiento sobre cuánto dura la inmunidad y que tan buenas son las pruebas de laboratorio actualmente disponibles que representan esta inmunidad. Y para eso necesitamos más estudios porque no hay suficiente evidencia. Pero si se llega a validar entonces podría funcionar para los grupos especiales de profesionales, no creo que se habilite para la población en general. Capaz sería habilitado para el personal de salud o quienes trabajan en geriátricos, por ejemplo, ya que están en la primera línea, más expuestos. Lo que necesitamos saber es cuánto tiempo dura la inmunidad y cuán fuerte es.

- La pandemia expone una competencia global por insumos. Es un problema recurrente para la Argentina que tuvo que lidiar con la escasez de test PCR. Entonces, ¿qué tipo de respuesta puede recomendarse a países que no puede obtener la cantidad de insumos, como test PCR, en comparación con países como Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos…?

Creo que la cantidad no es todo lo que importa. Mira lo que pasa en Alemania, donde se hacen tantos tests y más del 90% resultan negativos. Entonces, te podés preguntar si estás testeando a la gente adecuada. Eso puede afectar tu capacidad de testeo y también darle más disponibilidad de test a otros países. Por tanto, no estoy en la posición de decir que testear lo máximo que puedas y a cualquier precio es una estrategia sabia. Yo creo que necesitamos testear a la gente adecuada, en el momento adecuado. No soy partidario de la idea de hacer testeos generales sin una sospecha previa de síntomas o factores de riesgo. Tal vez hacer esto para gente que está en zonas de exposición como los trabajadores de la salud. Pero no creo que sea un correcto abordaje para la población general. Claro que si tenés una irrupción como la de ahora, desde luego, necesitás hacer testeos generales en el área, pero no sin antes una sospecha, o una indicación previa de sospecha. Así que si tenés un inteligente proceso de selección, y un inteligente proceso de priorización y sos capaz de implementarlo, entonces podrías obtener el mismo resultado con mucha menor cantidad de testeos.

- ¿Qué descubrimientos o estrategias promueve el centro Helmholtz ante el Covid? ¿Promueven algún sistema de rastreo, tal como se adoptó en varios países?

No soy muy optimista con las aplicaciones de rastreo aún. Creo que es mucho más importante otro aspecto, distinto a las aplicaciones de rastreo, pero que también es una herramienta digital y estamos trabajando en eso desde el centro de investigación. Lo llamamos Surveillance Outbreak Response Management and Analyisis System (SORMAS - Sistema que vigila y analiza la gestión de las respuestas a los brotes) y es un sistema ideado para los sistemas de salud. Identifica, notifica los casos, pero también los contactos por si deben aislarse y diagnosticársele una cuarentena. Es un sistema que cruza a gobiernos de distintas regiones y a los centros de salud, por lo que puede aumentar la cantidad de información y coordinar el trabajo de distintos actores. Así podés acelerar el intercambio de información entre distritos locales, los departamentos de salud, los gobiernos, y el estado. SORMAS nació en 2015, para el brote de Ébola en África. Ahora, el gobierno alemán se interesó por esta herramienta así como Francia. Si querés retomar la normalidad de los trabajos, los viajes, las vidas, entonces necesitas identificar estos brotes e intervenir para que no se propaguen. Y para eso necesitás un sistema integrado, no sólo el rastreo de contactos (contact tracing), sino también la notificación de casos y otros detalles. Siempre se consideran cierres totales y todo tipo de medidas drásticas pero esas medidas afectan a la población, independientemente de que estén infectadas o expuestas. Y esas medidas no son sostenibles porque tiene muchos efectos secundarios en la economía, en las libertades como trabajar, viajar, o acceder a los centros de salud. Una estrategia sostenible es aquella que hace intervenciones puntuales.

-Espera que se apruebe una vacuna este año

No. No espero que una vacuna esté disponible este año.

-En resumen, lo que más recomienda es una estrategia de contención direccionada, más que general.

Lo que los gobiernos deben hacer es reunir toda la evidencia científica disponible, en base a esa evidencia actualizada definir la estrategia lo máximo posible, de manera de hacerla más direccionada, más enfocada. Para eso uno debiera tener en claro cuál es el objetivo. Y el objetivo no es reducir el número total de casos. Ese es el objetivo indirecto. El objetivo directo es evitar los pacientes graves, reducir el número de casos fatales. Eso es lo que nos debe preocupar. No es tan importante cuánta gente da positivo o se infecta. Es más importante que evitemos que la gente muera o adquiera graves enfermedades a raíz de la infección. Ese debe ser nuestro objetivo, y no debemos confundir el objetivo con los indicadores.

*Entrevista realizada el 21 de junio.