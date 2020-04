Entre charlas con Alberto y el vice de España, cómo pasa la cuarentena Máximo, el único Kirchner que no está aislado

Entre llamados a la Quinta de Olivos, a intendencias del Conurbano, a La Plata y al número de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, el celular de Máximo Kirchner añadió ayer una característica de España. El diputado habló con Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

La charla, obvio, rodeó las respuestas de ambos países ante la pandemia. Al líder de Podemos la enfermedad le toca muy de cerca, literal: su esposa, Irene Montero, ministra de Igualdad, fue diagnósticada con coronavirus. A pesar de haber hecho el aislamiento dos semanas, el domingo pasado volvió a dar postivo en otra prueba del Covid-19.

"Compartieron experiencias de allá y acá, cómo está la situacion economica, cómo lo toma la sociedad en general, los esfuerzos de ambos gobiernos", relataron cerca del jefe camporista sobre la charla telefónica. Máximo Kirchner también habló con el ex Podemos, Iñigo Errejón.

España es un espejo para el gobierno de Alberto Fernández, que suele hablar con su par Sánchez. En dos sentidos. Primero para anticiparse con medidas que del otro lado del Atlántico tomaron tarde. Pero también como un posible escenario para remover la falsa sensación de "control" de la pandemia a nivel local, que derivaría en una relajación de la cuarentena por parte de la sociedad.

Recién el próximo lunes la vicepresidenta Cristina Kirchner terminará su autoaislamiento desde que volvió de Cuba. En ese momento la isla no era uno de los considerados países de riesgo, pero al igual que su hija Florencia, ambas decidieron quedarse en sus casas, una en Recoleta y la otra en Constitución.

A pesar del vencimiento del plazo, por ahora la ex Presidenta no tiene agenda. Con el impulso de Sergio Massa, en Diputados se comenzará a debatir la próxima semana el recorte salarial de los legisladores. En el Senado, en cambio, Cristina Kirchner no abrió esa puerta. Tampoco Alberto Fernández. Siguen de cerca, eso sí, el tono de los cacerolazos, si bien están convencidos de que están motorizados por un sector más ultra de la oposición, en su batalla contra el empresario Paolo Rocca por los despidos en Techint. Apuntan contra el ex mandatario Mauricio Macri y el ex Jefe de Gabinete Marcos Peña, ausente hace meses de la vida pública.

Los municipios formaremos parte del Comité Operativo de Emergencia que se ocupará de abordar los temas vinculados a salud, asistencia social y seguridad. pic.twitter.com/VtI3rxlx5D — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) March 23, 2020

Con CFK online pero aislada, como el único Kirchner capaz de salir al exterior, fue Máximo el que intensificó su rol de articulador en el heterogéneo Frente de Todos. Con su bajo perfil de siempre. Estuvo en la Quinta de Olivos en la cumbre 2.0 con alcaldes. "Habla al menos una vez con Alberto cada día", calculan cerca suyo. Lo mismo con Massa y otros diputados provinciales.

Pero el líder camporista pone su foco en el Conurbano. Bajó al territorio varias veces, al visitar Quilmes, donde gobierna la camporista Mayra Mendoza, pero también La Matanza de Fernando Espinoza. Sin embargo, su principal rol en esta crisis parece ser el de articulador entre intendentes y el gobernador Axel Kicillof. "Hay algunos que estaban enojados de antes (con el gobernador) y ahora aprovechan", admiten la tensión cerca del diputado.