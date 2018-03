Entre autocríticas y la pesada herencia, empresarios piden acelerar la infraestructura

"Debemos hacer una autocrítica, tenemos parte de responsabilidad de estar en la situación en la que estamos, no fue obra del espíritu santo".

La frase que podría haber salido de cualquier representante de las muchas corporaciones se la dijo Carlos Miguens, el ex dueño de Quilmes actual propietario de la frutícola San Miguel, al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

Miguens se refirió al rol del sector privado en el panel que conformó junto a Carlos Bacher (Techint), Federico Braun (La Anónima), Marcos Galperin (Mercado Libre), Cristiano Rattazzi (FCA Group) y Aldo Roggio (Grupo Roggio), que funcionó como cierre del ciclo de encuentros organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llamado "Infraestructura del transporte y costos logísticos: los desafíos de crecer".

Frente a la mirada de sus colegas en el escenario, y de otros como Luis Pagani de Arcor y Alejandro Bulgheroni de PAE entre el público, ahondó en autocrítica y señaló que "el sector empresario no tiene un interlocutor claro. Cuando el Gobierno quiere hablar con los sindicatos tiene con quien, con los empresarios no, y eso es un problema para el Gobierno. El sector empresario hoy está muy dividido, por eso no lo tiene".

Dietrich aprovechó el momento y apuntó a la responsabilidad del sector privado señalando que "no logramos que denuncien las prácticas mafiosas. Prefieren la comodidad de transar que los problemas de denunciar".

Previo a este mea culpa de Miguens, Dietrich se había despachado contra la administración anterior al afirmar que "es difícil hablar siempre de la pesada herencia, pero debo hacerlo. De Vido miente en todas las cifras. Esta gente, que es delincuente, dicen caradureces encima de lo que robaron". Pero no sólo fue contra el gobierno nacional anterior sino que también le apuntó al ex gobernador Daniel Scioli afirmando que "en los accesos a puertos no invirtieron ni un peso. Scioli no hizo nada. La obra que pensaban hacer en el puerto de La Plata estaba mal planificada y actualmente el intendente Mario Secco no nos deja entrar para hacerlo bien".

Más tarde cerró su diatriba contra el gobierno kirchnerista al afirmar que "nunca hubiera trabajado con Scioli o Cristina Kirchner porque siento que hubiese sido cómplice".

Pero, en medio de los pedidos de unos y las autocríticas de otros, los empresarios se tomaron su tiempo para referirse a la relación entre el Estado y los privados, en especial en lo que se refiere a los contratos de infraestructura. "Hay un plan ambicioso, y lo celebramos, pero necesitan planificar a mediano y largo plazo. Los problemas que hoy estamos teniendo son por malas decisiones que se tomaron hace más de diez años", dijo Bacher.

El vicepresidente Ejecutivo de Techint también señaló que es necesario mirar y planificar "a mediano y largo plazo" y planteó la necesidad de que "los contratos sean equilibrados y que se cumplan, tanto desde el lado público como privado".

"La participación del sector privado a través de la ley de PPP –participación público-privada– es importante para atraer inversiones. Hay que generar condiciones contractuales para atraer al capital", agregó el hombre de la multinacional ítalo-argentina.

A su turno, Roggio señaló como positivo la idea que las obras de infraestructura "no son un gasto sino una inversión" pero dijo que "no se puede gastar cualquier cosa, los presupuestos tienen sus límites; y la Argentina tiene que combatir la inflación y los déficit".

Más adelante, el empresario oriundo de Córdoba, dijo que para que el país crezca "es necesario que el Estado invierta 6% del PBI y los privados 3% más. Estamos lejos de estos números, pero los tenemos que alcanzar". Por último, reclamó mayor celeridad en los procesos licitatorios "que es algo que siempre nos preocupa" y la inexistencias de "bancos de proyectos".