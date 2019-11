Ensayando la heterodoxia: cómo fracasará el próximo gobierno en bajar la inflación

Los desafíos del próximo gobierno son de naturaleza extrema. El desequilibrio con el que la Administración actual entregará el poder nos coloca al borde de una de las crisis más profundas de nuestra historia.

No hay sector que no se encuentre afectado por la pésima performance de los indicadores macroeconómicos y no parece haber soluciones en el corto plazo que garanticen el inicio de la recuperación.

El gobierno de Mauricio Macri entregará el poder con inflación creciente, el fantasma de un default generalizado y un déficit fiscal solapado que verá la luz durante este último trimestre del año y que no encontrará otra fuente de financiamiento mayoritario que no sea emisión monetaria.

La economía real, no está mejor. Estamos sumidos en medio de un proceso de estancamiento que casi lleva una década, con crecimiento nulo del ingreso per cápita y con índices de pobreza que alcanzan a casi 16 millones de personas. La tasa de desempleo de 10.6% se ha mantenido alta y el salario real ha caído fuertemente en los últimos dos años.

Frente a esta situación de emergencia no faltan las soluciones voluntaristas que por no conocer la naturaleza del problema podrían generar más daño del que ya está hecho.

Más allá del desequilibrio real, el desequilibrio monetario debería ser el primero en ser tratado: Veamos un simple diagnóstico:

La inflación anualizada esperada a diciembre de 2019 rondará el 60% y hay riesgo cierto de que dicha tasa se acelere

Como consecuencia del cepo, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el de operaciones de contado con liquidación se ubica en un 33%

Los pasivos remunerados del BCRA superan en un 75% a la base monetaria y todos los agregados monetarios M1, M2 y M3 caen en términos reales.

Los depósitos en dólares llevan acumulado una caída del 34% en lo que va de 2019, donde solo el 9,2% corresponde al último mes

Los depósitos a plazo del sector privado caen en términos reales en lo que va de 2019 y pareciera que han comenzado a caer en términos nominales.

Las Reservas de libre disponibilidad del BCRA están en un nivel crítico cercano a los u$s 10.000 millones.

El déficit fiscal solapado requerirá una expansión nominal adicional del 20% de la base actual.

Frente a este panorama, debería resultar claro que sin estabilidad monetaria no va a ser posible corregir ningún desequilibrio real. El punto es como lograr la estabilidad monetaria frente a tamaños desequilibrios

De acuerdo a mi interpretación de quienes manejarían Hacienda y el BCRA y a modo de ensayo, el nuevo gobierno aplicaría un plan de estabilización de características heterodoxas, caracterizado dentro de la familia de los llamados ERBS (Exchange Rate Based Stabilization Program con política de ingresos).

Los lineamientos principales podrían incluir:

a) Con el objeto de evitar la salida de capitales se intensificaría el cepo cambiario no solo para transacciones de carácter financiero sino también para la aprobación de importaciones retornando quizá el mecanismo ya usado de las declaraciones juradas de importaciones (DJAI)

b) De ser necesario se agrandaría el cepo limitando las extracciones de dólares a grandes ahorristas a fin de evitar un drenaje mayor de las reservas encajadas en el BCRA.

c) Se intentará aumentar el grado de bancarización de la economía evitando una eventual corrida sobre los depósitos en pesos.

d) Se implantarían una serie de controles y sanciones sobre las operaciones del mercado paralelo. Se aumentaría el plazo de tenencia en la compra de títulos como herramienta para desincentivar las operaciones de contado con liquidación.

e) Se fijaría un cronograma de devaluación pautada del tipo de cambio oficial para evitar que la tasa de inflación supere a la tasa de devaluación. El esquema de devaluación pautada irá “pari passu” con las necesidades financieras del tesoro para garantizar que la tasa de expansión de la oferta monetaria se iguale a la tasa de devaluación.

f) Se trabajará en el control de precios y salarios mediante un acuerdo sectorial que establezca una tregua de al menos 6 meses. Este control será muy amplio e irá desde alimentos hasta alquileres y fijaría la intromisión del Estado en el cálculo de ganancias de las empresas.

g) El Estado determinará el precio de la energía, desatándolo del precio internacional para consumidores residenciales y Pymes.

h) El estado fijará el precio de determinados bienes considerados esenciales (pan-leche-carne) intentando evitar una corrida de precios.

i) Se elevarán alícuotas de bienes personales. Se impondrán nuevos gravámenes sobre el consumo de bienes de lujo y nuevos impuestos

j) Se introducirán nuevamente retenciones porcentuales sobre las exportaciones de granos y subproductos. Dejando las retenciones de montos fijo para el resto de las exportaciones.

k) Se elevará al Congreso, una reforma previsional modificando el mecanismo de indexación de las jubilaciones, con el objeto de generar ahorros fiscales en el Sistema de Seguridad Social

l) Se subsidiará a sectores elegidos arbitrariamente para la compra de bienes de capital nacional con créditos blandos de la Banca Pública.

m) Se comenzará a delinear un nuevo acuerdo con el FMI y una reestructuración de la deuda pública.

Un conjunto de medidas como esta buscará equilibrar las cuentas públicas y bajar la inflación. Lamentablemente, como todos sabemos, entre el deseo y la realidad existe siempre una gran distancia.

Un plan heterodoxo como el ensayado no podrá bajar la inflación y corregir el desequilibrio fiscal de manera permanente. Es probable que, dada la dinámica del tipo de plan, al inicio del mismo, podrían mostrar resultados positivos de carácter transitorio.

Este tipo de planes de estabilización se caracterizan por un ciclo de expansión-recesión del nivel de actividad, una baja transitoria de la tasa de inflación y de la tasa de interés.

Finalmente, al agotarse la credibilidad se iniciaría un nuevo ciclo, donde la inflación y la tasa volverán a subir y el nivel de actividad volverá a plancharse. La duración del ciclo dependerá de la credibilidad de las nuevas autoridades, de acuerdo a la siguiente regla. A mayor credibilidad mayor será el período virtuoso del plan. Sin embargo, la naturaleza del mismo y su falta de consistencia, no podrían, de ninguna manera, garantizar una estabilización permanente.

Sin limpiar el balance quebrado del Banco Central, sin un cronograma de reformas estructurales que garanticen una mayor solvencia intertemporal del sector público y con una demanda de pesos repudiada por el público, el éxito del plan tendrá los días contados, dejándonos nuevamente al borde de una crisis más profunda con mayor inflación y mayor recesión.

El desequilibrio de la economía argentina es de tal magnitud que, planes que den la espalda el mercado, como el ensayado, nos colocarían en un futuro cercano en un lugar peor del que partimos.

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la posición de la UCEMA.