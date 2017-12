Enojo en la administración Vidal por la suba de tasas de los municipios de Cambiemos

El gobierno nacional buscará avanzar aprobar la reforma previsional de donde sacará

$ 100.000 millones que tendrán como destino las arcas de las provincias como parte del pacto fiscal firmado hace un mes.

Una de las más beneficiadas será la provincia de Buenos Aires que, a cambio de bajar su reclamo judicial por el Fondo del Conurbano, se asegura un flujo de $ 40.000 millones por los próximos años. Además, la administración de María Eugenia Vidal aprovechó el envión del acuerdo con los gobernadores para plantear el mismo acuerdo fiscal con los 135 municipios de la provincia.

La intención es no sólo la de acomodar las cuentas sino que acompañen el "esfuerzo fiscal" de reducir impuestos. La provincia dio un primer paso bajando Ingresos Brutos.

Sin embargo, a pesar del pedido explícito de parte de la gobernadora Vidal y su ministro de Economía Hernán Lacunza, los intendentes hicieron oídos sordos y salieron a ajustar sus impuestos. Y acá no hubo grieta.

Un trabajo del sitio Letra P señala que los intendentes del PJ y los de Cambiemos llevaron adelante aumentos de tasas muy por encima de la inflación estimada, con picos que superan el 30%.

Así, por ejemplo, mientras peronista Juan Zabaleta (Hurlingham) incremente en promedio 35% las tasas; su par de Cambiemos en Tornquist, Sergio Bordini, las subió 30%.

"Nación baja la presión, nosotros también hacemos un fuerte trabajo para bajarla, por lo que todos tenemos que hacer un esfuerzos, y los municipios también. Si nosotros reducimos la presión pero los municipios aprovechan y suben las tasas, estamos en el mismo lugar", había dicho Lacunza en una entrevista con este diario.

"Nosotros no podemos hacer mucho porque es potestad de los municipios, no nos podemos meter ahí", explicaron desde el entorno de la gobernadora que, agregaron, el pacto fiscal provincial "los invita (a los intendentes) a armonizar las tasas pero no podemos avanzar sobre la autonomía municipal".

Pero mientras buscan no generar más enojo del ya existente, en La Plata no dejan de sorprenderse. "Que ellos (por los peronistas) no nos presten atención está dentro de la lógica, pero que Molina (Quilmes), Grindetti (Lanús), Garro (La Plata) ajusten de esa manera nos complica toda la discusión", explicó otro funcionario bonaerense.

Desde Cambiemos buscan morigerar el impacto que significa que los propios suban, señalando que sus intendentes se lanzaron a achicar el gasto político acompañando el recorte de Vidal que busca un ahorro de $ 2500 millones. Y resaltan a Héctor Gay, de Bahía Blanca, quien anunció la salida de funcionarios que habían ingresado a su gestión para reducir costos en el municipio.

Pero, en paralelo, Gay envió al Concejo Deliberante bahiense un pedido de aumento de tasas para el año que viene de 27%.

Según el relevamiento del sitio web, además de Hurlingham, los peronistas Escobar, Esteban Echeverría, José C. Paz, Lomas de Zamora, La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda, buscan elevar 30% sus tasas. Ituzaingó y San Martín 25%.

Por el lado de los intendentes de Cambiemos Mar del Plata y Olavarría 30%, Entre el 20% y el 26% quedaron Lanús, Quilmes, Pilar, Baradero, Tandil, La Plata, San Nicolás y Morón.