"Enero es ciencia ficción", dijo Santilli respecto a la temporada de verano en el país

Esta mañana el vicejefe de Gobierno Diego Santilli mantuvo diálogo con Sábado Tempranísimo donde aseguró que “hablar de enero en este contexto es ciencia ficción” respecto a la temporada de verano en el país. “Hay que estar en el día a día y salir adelante lo antes posible. Pero de alguna manera nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus”, precisó el funcionario.

Y agregó: “Acá el problema es la saturación del sistema público y privado de salud. Si las camas están y la capacidad está, uno puede sostener niveles más altos de actividad que sostengan nuestro trabajo”. “Pero hoy pensar qué va a pasar en diciembre y enero es difícil pensarlo. Tenemos que minimizar los riesgos de contagio y por otro lado consolidar la etapa uno”.

Consultado por las recientes críticas del Gobierno nacional contra la gestión sanitaria en la Ciudad, Santilli mantuvo la misma línea apaciguadora que Horacio Rodríguez Larreta. “Nosotros sentimos que no tenemos un espacio para discutir nada que tenga que ver con salir lo más rápido posible de la pandemia, recuperar las libertades que fuimos perdiendo, hoy hay que defender todo trabajo, toda pyme… ese es el objetivo que tenemos con Horacio”.

En ese sentido, aclaró que hay "diálogo diario y permanente con las autoridades nacionales", y enfatizó en que "nuestro objetivo es salvar todas las vidas que sean posibles, y generar cada vez mayor actividad en la pymes y en los comercios lo más rápido que se pueda".



En esa línea, el vicejefe de Gobierno porteño admitió que aún "hay muchos sectores que no ha podido retomar sus actividades y estamos trabajando para que eso se pueda revertir", pero remarcó a la actividad cultural y a la turística como los dos rubros más rezagados y con serias dificultades. "El turismo en la ciudad genera unos 150.000 puestos de trabajo, es un puntal de la actividad económica porteña, pero, lamentablemente, gastronomía y hoteles aún no pueden funcionar normalmente", explicó Santilli, y consideró que hablar de lo que pueda pasar en enero próximo "hoy es ciencia ficción, porque estamos en el día a día".

Sobre el futuro de la cuarentena en la Ciudad, Santilli afirmó que hoy el foco está en consolidar la etapa 1 y que están trabajando para lograr abrir más otros sectores; en particular, el cultural. "Estamos pensando cómo impulsar más el streaming", dijo respecto a esto.