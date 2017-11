Energías renovables: se presentaron proyectos con precios 15% más bajos

El Ministerio de Energía y Minería anunció ayer que recibió "ofertas récord de precios" para la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, al concretar la apertura de los sobres económicos de la Ronda 2 del Programa Renovar.

El piso fue de u$s 37 por Mw para tecnología eólica y de u$s 40,4 por Mw en el caso de la solar fotovoltaica, lo que implica una mejora de un 15% respecto de los precios ofertados en las rondas anteriores (Renovar 1 y 1.5) para estas tecnologías.

Según destacó la agencia Télam, para la Ronda 2 se vendieron 117 pliegos y se presentaron 228 ofertas por un total de 9401, 7 MW, casi 8 veces los 1200 MW de potencia licitados para las tecnologías eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biogás de relleno sanitario.

En total se ofrecieron cupos de 550 Mw para eólica, 450 Mw para solar, 100 Mw para biomasa y 35 Mw para biogás. Los proyectos de biomasa a partir de relleno sanitario y los denominados de minihidro no alcanzarán a cubrir los cupos.

En la instancia de ayer se consideraron 192 propuestas que pasaron la primera etapa la calificación técnica, por una potencia total acumulada de 7651,3 Mw, de las cuales la mayor concentración se registró en los proyectos eólicos por 3468,5 Mw y solares por 3941 Mw.

Estas dos tecnologías fueron las que ofrecieron los menores precios para las tres rondas de licitaciones que viene realizando el ministerio a través de la Subsecretaría de Energías Renovables. La mejora en los precios ya había sido anticipada por analistas del mercado y por el propio subsecretario Sebastián Kind, que lo atribuyó a "la tecnología que sigue mejorando y bajando sus costos y a la confianza generada desde el gobierno".

De los 53 proyectos eólicos en carrera (cinco no pasaron la instancia técnica) se ofreció un precio mínimo de u$s 37,3 y un promedio de u$s 47,64 por Mw; es decir 15 % menos que el tope de u$s 56,25 fijado por el ministerio. En fotovoltaica hubo 76 proyectos (23 no calificaron) con un precio mínimo de u$s 40,44 y un promedio de u$s 48,92 por Mw; un 14,2 % menos del tope de u$s 57,04.

En las licitaciones Renovar 1 y 1.5 concretadas el año pasado, los mejores precios mínimos obtenidos fueron de u$s 46 para eólica y de u$s 48 por Mw para solar, mientras que los promedios fueron precisamente los topes aplicados para la Ronda 2.

En tanto, para biogás se abrieron 31 propuestas (una no calificó) con un precio mínimo de u$s 150 dólares y promedio de u$s 157,97, lo que se ubicó un 1,2% abajo del tope de u$s 160 dólares.

Para biomasa a partir de relleno sanitario se abrieron 3 propuestas (una no calificó) con precio mínimo de u$s 128 y promedio de u$s 129,18; un 0,6 % menor al tope de u$s 130. En biomasa, se abrieron 16 ofertas (cuatro no calificaron) con 143,2 Mw de potencia, con precio mínimo de u$s 92 y promedio de u$s 107,07; 2 % menos del tope de u$s 110.

En tanto, en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, se registraron 13 propuestas (dos no calificaron) por una potencia de 29,3 Mw, el precio mínimo fue de u$s 89 y promedio de u$s 97,28; es decir 7,3% menor a los u$s 105 de referencia oficial.