Energías renovables: presentan ofertas para la ronda 3

Este jueves 30 pequeñas y medianas empresas y emprendedores podrán presentar ofertas para generar energías renovables en la ronda 3 de RenovAr.

Seis meses después de la publicación de los pliegos, finalmente esta semana se presentarán ofertas para sumar 400 MW de potencia instalada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La Secretaría de Energía solicitó un máximo de 350 MW entre energía eólica y solar, 25 MW de biomasa, 10 MW para biogás, otros 10 MW de Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (PAH) y 5 MW de biogás de relleno sanitario.

Los precios máximos son de u$s 60 por megavatio-hora (/MWh) para tecnología eólica y fotovoltaica -solar-, u$s 105 /MWh en PAH, u$s 110 /MWh para biomasa, u$s 130 /MWh para biogás de relleno sanitario y u$s 160 /MWh para biogás.

La deuda entre distribuidoras y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que alcanzaría los $ 30.000 millones, amenaza con poner trabas a la licitación.

Es que el Gobierno no permitirá proyectos en el área de concesión de esas distribuidoras, con lo que se pierde la posibilidad de aprovechar los mejores recursos.

La adjudicación de ofertas, a cargo de la Subsecretaría de Energías Renovables, será el 22 de julio, mientras que entre el 29 de julio y el 17 de enero de 2020 habrá tiempo para la firma de contratos de abastecimiento (PPA) con Cammesa y los contratos de adhesión al fondo fiduciario Foder.