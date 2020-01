Energías renovables: en medio de la crisis de deuda, llega crédito para YPF

YPF Luz consiguió ayer financiamiento internacional por u$s 150 millones para la construcción y el desarrollo del Parque Eólico Cañadón León, ubicado en la ciudad de Cañadón Seco, Santa Cruz. El préstamo llega a la Argentina en momentos de tensión respecto a su deuda soberana y los vencimientos de bonos provinciales que deberán ser reestructurados o "reperfilados".

De acuerdo a lo que comunicó Gabriel Ábalos, responsable de Relaciones con el Mercado, a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Luz del León, subsidiaria de YPF Energía Eléctrica -empresa en la que la petrolera estatal comparte acciones con la multinacional estadounidense General Electric (GE)-, celebró ayer un contrato de financiamiento con el BNP Paribas Fortis por hasta u$s 100 millones a una tasa de 3,4% anual con garantía de Euler Hermes Aktiengesellschaft (la agencia de crédito a la exportación de Alemania), y un préstamo de la United States International Development Finance Corporation (DFC, ex OPIC) por otros u$s 50 millones a casi 6,5% anual.

Ambas operaciones son a 15 años y los desembolsos para este Project Finance se encuentran sujetos al "cumplimiento de ciertas condiciones", que no trascendieron.

"Esta inversión de u$s 160 millones, que cuenta con el apoyo de entidades financieras, es una clara señal de la capacidad de YPF para trabajar con los organismos crediticios de mayor exigencia del mercado, y demuestra también que estamos en un contexto de confianza hacia el futuro económico del país" afirmó el flamante presidente de la compañía, Guillermo Nielsen.

El parque, actualmente en plena construcción, generará a partir de septiembre de este año unos 120 MW de potencia en energía renovable, de los cuales 99 MW fueron licitados bajo la ronda 2 del programa RenovAr en 2017 y abastecerán a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), mientras que otros 21 irán al Mercado a Término de Eléctrica de Fuente Renovable (Mater), en el que los Grandes Usuarios privados compran directamente lo que necesitan.

Los contratos son a 20 y 15 años respectivamente, a ser contados desde la fecha de habilitación comercial.

Los Grandes Usuarios tienen la obligación de comprar al menos un 12% de energía renovable en 2020, un 16% entre 2021 y 2022 y un 20% a partir de 2025. Algunas empresas, como Coca Cola FEMSA y Toyota, contractualizaron con YPF Luz la compra del 100% de sus necesidades de energía eléctrica para que fueran abastecidas con fuentes renovables.

La energía que aportará Cañadón León -en donde trabajan unos 400 operarios en 1870 hectáreas- es equivalente a las necesidades de unos 150.000 hogares y obtendrá un ahorro de emisiones a la atmósfera de 312.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) gracias a la tarea de 29 aerogeneradores GE de 4,2 MW cada uno. Ayer, precisamente, estaban llegando a Puerto Deseado 33 aspas y 40 tramos de torre que permitirán completar el equipamiento para esos aerogeneradores.

El factor de capacidad o de carga de 53%, "un nivel de eficiencia de los más altos del mundo", describieron en YPF Luz. Es decir, que de las 8760 horas que hay en un año, el parque entregaría energía durante casi 4643 horas. También en la Patagonia, 130 kilómetros al norte, en Manantiales Behr, Chubut, se encuentra el parque eólico más eficiente, también de YPF, con un factor de capacidad cercano al 62% (con picos de 71%), entre los mejores del planeta. El promedio mundial está en 25% de utilización.

Además del parque, YPF Luz lleva adelante tareas para conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante la construcción de una estación transformadora (ET) y una línea de interconexión en 132.000 voltios (132 kV) de aproximadamente 3 kilómetros (km) de longitud, y otra línea de 50 km. También está ampliando la Subestación (SE) Santa Cruz Norte en Pico Truncado para incrementar su capacidad de transformación en 150 MW.