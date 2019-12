Energía: el Gobierno devuelve a las provincias el control de obras de transporte eléctrico

Las nuevas autoridades de la Secretaría de Energía planean derogar tres resoluciones del anterior Gobierno para devolverle a las provincias el control de las obras de transporte eléctrico, uno de las principales cuentas en el debe del macrismo en materia de infraestructura.

De acuerdo a lo que anticiparon fuentes del sector a El Cronista, el flamante subsecretario del Sector Eléctrico, Osvaldo Arrúa -cuya designación recién se formalizaría el próximo martes- dará una marcha atrás con las resoluciones 293, publicada en mayo por la ex Secretaría de Gobierno de Energía, y las resoluciones 41 y 45 de la ex Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico.

Esas medidas fueron firmadas por Gustavo Lopetegui y Juan Garade y centralizaron en la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE) la coordinación y el control de las obras de transporte eléctrico, en detrimento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE).

Como publicó este diario el 3 de diciembre, los ahora ex funcionarios trazaron un plan director para que el nuevo Gobierno encare obras valuadas en más de u$s 1500 millones apenas consiga fuentes baratas de financiamiento. Algunos incluso señalan que las obras podrían superar los u$s 2500 millones.

Pero las resoluciones cayeron pésimo entre los representantes de las provincias. Incluso, asesores del Partido Justicialista (PJ), que ya trabajaron para tirar atrás en los próximos días las nuevas funciones de la UESTEE, aseguran que el Gobierno saliente quiso quitarles el manejo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), en manos del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF).

El FNEE financia en un 20% al CAF y el resto se distribuye entre todas las provincias para realizar obras locales en cada jurisdicción.

"Nos quitaron roles de planificación, gestión regulatoria, licitación y construcción para la transmisión en líneas de 500 y 132 kilovoltios -kV- a las provincias y nos relegaron a tratar de buscar financiamiento", se quejó un representante, en off the record.

Garade trabajó las resoluciones 41 y 45 junto a los ingenieros Karina Presedo y Silvio Resnich, que administraban hasta ayer el CAF en el CFEE. Resnich, a su vez, tenía a cargo también la UESTEE, una unidad que originalmente estaba dedicada a la represa hidroeléctrica Yacyretá. Los dos presentaron ayer su renuncia.

La versión de la administración saliente es que su intención es definir la prioridad de las obras por hacer con criterios técnicos y no políticos.

El CAF, junto con las provincias, realizó durante el kirchnerismo el Plan Federal de Transporte Eléctrico I y II fondeado por impuestos y créditos blancos (deuda) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento.

Entre 2003 y 2015 se sumaron más de 7000 kilómetros de líneas de transmisión, pero para la flamante oposición no siempre fueron obras necesarias, sino hechas para favorecer los intereses de los gobernadores.

"Mis resoluciones fueron para dar previsibilidad y transparencia y que el sector se manejara con criterios técnicos y no políticos. El monto de las inversiones a realizar indica la necesidad de que aparezcan privados a financiar, ya que el Estado nacional no hacerlo directamente en estas condiciones", contestó Garade ante la consulta de este medio.

El tendido de líneas de transmisión eléctrica se suspendió en 2016, ya que el macrismo entendió que la infraestructura en esa área estaba sobredimensionada y que faltaba generación de energía y mejorar las redes de distribución.

"A fines de 2015 se decretó la emergencia y para la transmisión de energía eléctrica había un plan, pero no una urgencia. Las obras que se veían como necesarias en el 2017 se podrían haber hecho por la metodología tradicional de los contratos de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM); pero hubo mucha insistencia de Jefatura de Gabinete de sumarse al esquema de los programas de Participación Público-Privada (PPP)", comentó un conocedor del tema en reserva.

La historia, luego, es conocida. Los programas de PPP fracasaron por la crisis financiera iniciada en abril de 2018 y el aumento del riesgo país. En la anterior Secretaría de Energía reconocieron que hubo una pérdida de tiempo con el esquema de PPP.